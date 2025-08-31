Marco Asensio Fenerbahçe için İstanbul'da

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Asensio için PSG'ye bonuslarla birlikte 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Yapılan anlaşma, transferin artık resmileşmesi için geri sayıma geçildiğini gösteriyor.
ASENSIO BU GECE İSTANBUL'DA
Fenerbahçe ile PSG arasında varılan anlaşmanın ardından Marco Asensio, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzaların atılması ve yıldız oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.