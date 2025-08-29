PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Jose Moruinho ile yollar ayrıldı... Ali Koç döneminde istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertliler, son olarak dünyaca ünlü Jose Mourinho ile de yollarını ayırdı. Kulübün resmi açıklamasıyla duyurulan ayrılığın ardından, Portekizli teknik adama yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödeneceği konuşuluyor...

Fenerbahçe'de beklenen gelişme yaşandı.

JOSE MOURİNHO İLE YOLLAR AYRILDI
Ali Koç döneminde art arda teknik direktör değişiklikleriyle gündemden düşmeyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile de yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

YÖNETİM FATURAYI HOCALARA KESİYOR
Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 2018'den bu yana Fenerbahçe'de istikrarlı bir futbol yapılanması sağlanamadı. Phillip Cocu ile başlayan, Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira, Jorge Jesus ve İsmail Kartal gibi birçok teknik adamla devam eden süreç, son olarak Mourinho'nun da ayrılığıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, bu dönemde neredeyse her sezon teknik direktör değişikliğine gitti.

TAZMİNAT GÜNDEMDE
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası kulislerde en çok konuşulan konu ise mali boyut oldu. Portekizli teknik adamın sözleşmesi gereği Fenerbahçe'den yaklaşık 15 milyon euro tazminat alacağı iddia ediliyor. Bu rakam, kulübün zaten zorluklarla yürüttüğü mali yapısına yeni bir yük getirecek gibi görünüyor.

TARAFTAR YÖNETİME TEPKİLİ
Fenerbahçe camiasında ise ortak görüş, başarısızlığın yalnızca teknik direktörlere bağlanamayacağı yönünde. Taraftarlar, yıllardır tekrarlanan tabloya dikkat çekerek, kadro planlaması ve yönetimsel hataların da sorgulanması gerektiğini ifade ediyor.

YENİ ARAYIŞLAR BAŞLADI
Mourinho'nun ayrılığıyla birlikte gözler yeniden Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi.

