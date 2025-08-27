TRT SPOR CANLI İZLE | 2025 EuroBasket 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı) maçı canlı yayın frekans bilgileri…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 EuroBasket Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, TRT Spor canlı izle seçeneği ve frekans bilgilerini merak ediyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…