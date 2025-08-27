PODCAST CANLI YAYIN

TRT SPOR CANLI İZLE | 2025 EuroBasket 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı) maçı canlı yayın frekans bilgileri…

TRT Spor canlı yayın bilgileri araştırılırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 EuroBasket açılış maçında Letonya karşısında sahaya çıkıyor. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanacak mücadele, TSİ 18.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam, turnuvaya galibiyetle başlamak için taraftarının desteğini arkasına alacak. Peki milli takım maçları canlı nasıl izlenilir? İşte maç bilgisi…

Giriş Tarihi:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 EuroBasket Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, TRT Spor canlı izle seçeneği ve frekans bilgilerini merak ediyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayın hayatına başlamış olup, TRT 3 ile eş zamanlı olarak yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle izleyicilere hizmet veriyor.

TRT Spor HD, uydu ve dijital platformlardan şu kanallardan takip edilebiliyor:

Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4

Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 86. kanal

KabloTV: 222. kanal

Tivibu: 93. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

10:00 – İşitme Engelliler Spor Bülteni

10:15 – UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off 1. Maçlar Futbol Özeti

10:30 – Spor Manşet

11:30 – Trendyol Süper Lig Özetler

12:00 – Gün Ortası

13:00 – Spor Stüdyosu

15:00 – Gündem Futbol Transfer

16:30 – Dijital Gündem

17:00 – EuroBasket Özel

18:00 – FIBA Erkekler EuroBasket 2025: Letonya – Türkiye

18:50 – Spor Bülteni

19:05 – FIBA Erkekler EuroBasket 2025: Letonya – Türkiye

