TRT SPOR CANLI İZLE | 2025 EuroBasket 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı) maçı canlı yayın frekans bilgileri…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 EuroBasket Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, TRT Spor canlı izle seçeneği ve frekans bilgilerini merak ediyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…
TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayın hayatına başlamış olup, TRT 3 ile eş zamanlı olarak yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle izleyicilere hizmet veriyor.
TRT Spor HD, uydu ve dijital platformlardan şu kanallardan takip edilebiliyor:
Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4
Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6
D-Smart: 86. kanal
Digiturk: 86. kanal
KabloTV: 222. kanal
Tivibu: 93. kanal
Turkcell TV+: 70. kanal
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
10:00 – İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:15 – UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off 1. Maçlar Futbol Özeti
10:30 – Spor Manşet
11:30 – Trendyol Süper Lig Özetler
12:00 – Gün Ortası
13:00 – Spor Stüdyosu
15:00 – Gündem Futbol Transfer
16:30 – Dijital Gündem
17:00 – EuroBasket Özel
18:00 – FIBA Erkekler EuroBasket 2025: Letonya – Türkiye
18:50 – Spor Bülteni
19:05 – FIBA Erkekler EuroBasket 2025: Letonya – Türkiye