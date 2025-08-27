EuroBasket 2025 Maç Takvimi | Türkiye-EuroBasket maçları saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç kadrosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Letonya karşısına çıkıyor. 12 Dev Adam, turnuvaya galibiyetle başlayarak grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Takım Avrupa Şampiyonası maç kadrosu!
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Letonya-Türkiye maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak.
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonya ile Türkiye arasındaki Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TÜRKİYE-LETONYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROBASKET 2025'TE SAHAYA ÇIKIYOR
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, 12 kişilik kadrosuyla Avrupa Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Millilerin kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor.