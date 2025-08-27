PODCAST CANLI YAYIN

EuroBasket 2025 Maç Takvimi | Türkiye-EuroBasket maçları saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç kadrosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki açılış maçında ev sahibi Letonya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Türkiye-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Peki Türkiye-Letonya basketbol maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte maç kadrosu…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Letonya karşısına çıkıyor. 12 Dev Adam, turnuvaya galibiyetle başlayarak grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Takım Avrupa Şampiyonası maç kadrosu!

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Letonya-Türkiye maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya ile Türkiye arasındaki Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROBASKET 2025'TE SAHAYA ÇIKIYOR

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, 12 kişilik kadrosuyla Avrupa Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Millilerin kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor.

Rakip Letonya ise Avrupa şampiyonalarında 14 kez boy gösterdi. 1935'te İsviçre'de düzenlenen EuroBasket'i kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Letonya, 1939'da gümüş madalya sevinci yaşadı. 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ise ilk kez katılım göstermesine rağmen 5. sırada yer alarak büyük bir başarı kaydetti. Letonya'nın başantrenörlüğünü geçen sezon Anadolu Efes'i çalıştıran Luca Banchi üstleniyor. Takımın kadrosunda Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars ve Kristers Zoriks bulunuyor.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki maçlarına yarın Letonya karşısında başlayacak. Türkiye'nin grup maç programı ise şöyle:

◾27 Ağustos Çarşamba, 18.00: Letonya-Türkiye

◾29 Ağustos Cuma, 14.45: Türkiye-Çekya

◾30 Ağustos Cumartesi, 21.15: Türkiye-Portekiz

◾1 Eylül Pazartesi, 14.45: Estonya-Türkiye

◾3 Eylül Çarşamba, 21.15: Türkiye-Sırbistan

12 Dev Adam, zorlu grup maçlarında ilk 4 sırada yer alarak son 16 turuna yükselmenin peşinde olacak.

