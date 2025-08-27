EuroBasket 2025 Maç Takvimi | Türkiye-EuroBasket maçları saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç kadrosu

(Kaynak: AA)

Rakip Letonya ise Avrupa şampiyonalarında 14 kez boy gösterdi. 1935'te İsviçre'de düzenlenen EuroBasket'i kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Letonya, 1939'da gümüş madalya sevinci yaşadı. 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ise ilk kez katılım göstermesine rağmen 5. sırada yer alarak büyük bir başarı kaydetti. Letonya'nın başantrenörlüğünü geçen sezon Anadolu Efes'i çalıştıran Luca Banchi üstleniyor. Takımın kadrosunda Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars ve Kristers Zoriks bulunuyor.