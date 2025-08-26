Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe , rövanş mücadelesi için Portekiz'e gidiyor. İşte maça ilişkin detaylar...

Fenerbahçe , 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Estádio da Luz Stadı'nda oynanacak. Maçı kazanan taraf, Şampiyonlar Ligi 'nde grup aşamasında yer alma hakkını elde edecek.

İlk maç kaç kaç bitmişti?

Kadıköy'de oynanan ilk mücadele 0-0 sona ermişti. Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda katıldı. Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 2-1 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off'a yükseldi. Benfica ise aynı turda Fransız ekibi Nice'i iki maçta da mağlup ederek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.