Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi için Portekiz’e gidiyor. Sarı-lacivertliler, Estádio da Luz’daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruplara kalmayı hedefliyor. Peki Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı devam ediyor. İlk maçta sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi için Portekiz'e gidiyor. İşte maça ilişkin detaylar...

Rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Estádio da Luz Stadı'nda oynanacak. Maçı kazanan taraf, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alma hakkını elde edecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk maç kaç kaç bitmişti?

Kadıköy'de oynanan ilk mücadele 0-0 sona ermişti. Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda katıldı. Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 2-1 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off'a yükseldi. Benfica ise aynı turda Fransız ekibi Nice'i iki maçta da mağlup ederek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Kura çekimi ne zaman?

Play-off turunun ardından grup kuraları 28 Ağustos'ta çekilecek. Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ilk haftası ise 16-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

