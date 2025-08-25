Zengezur Koridoru nedir, hangi ülkeleri birbirine bağlayacak, ne zaman açılacak? İşte önemi ve özellikleri

Azerbaycan'ın ana toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru , sadece bölgesel değil küresel ölçekte de stratejik öneme sahip. 2028 yılına kadar açılması beklenen koridor, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ticari ve siyasi bağları güçlendirecek.

Fotoğraflar: IHA

🌍 ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batısındaki toprakları Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Ermenistan üzerinden doğrudan kara ve demiryolu bağlantısıyla bağlamayı hedefleyen stratejik bir projedir. Bu hat sayesinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağlantı doğrudan sağlanacak, aynı zamanda Türk dünyasının Orta Asya'ya ve Avrupa'ya açılımında kritik bir rol üstlenecektir.

Koridor, Hazar Denizi'ni Akdeniz ve Karadeniz limanlarına bağlayan transit ticaret yolu niteliği taşıyarak sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de stratejik öneme sahiptir.

🚆 HANGİ ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK?

Azerbaycan – Nahçıvan – Türkiye: Koridorun ana omurgasını oluşturuyor.

Ermenistan: Hat, Ermenistan topraklarından geçiyor.

Orta Asya ve Avrupa: Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Hazar Denizi üzerinden de Orta Asya'ya uzanarak Çin – Avrupa hattında "Orta Koridor" işlevi görecek.

Bu sayede: