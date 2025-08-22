Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç tarihleri…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milliler, şampiyonadaki ilk resmi maçını İspanya'ya karşı oynayacak. Peki Türkiye – İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE – İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk sınavını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya'ya karşı verecek. Mücadele saat 15:30'da başlayacak ve karşılaşmanın TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMIN GRUP MAÇLARI TAKVİMİ:
25 Ağustos, 15:30 – Türkiye vs Bulgaristan
27 Ağustos, 12:00 – Türkiye vs Kanada