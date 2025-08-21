PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi maçları || Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Samsunspor ve Panathinaikos’a karşı karşıya gelecek. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine geri dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

UEFA Avrupa Ligi maçları || Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde en çok merak edilenler "Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman?

Panathinaikos ile Samsunspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 21 Ağustos 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak.

📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak?

Zorlu mücadele TSİ 21.00'de start alacak.

📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverler için HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor 27 yıl sonra Avrupa sahnesinde

📌 Panathinaikos-Samsunspor maçının muhtemel 11'leri kimler?

Panathinaikos muhtemel 11:

Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic, Djurisic, Swiderski, Pellistri

Samsunspor muhtemel 11:

Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Marius

📌 Samsunspor'un Avrupa serüveni nasıl başladı?

  1. Samsunspor, Avrupa'daki ilk deneyimini 1987-88 sezonunda Balkan Kupası ile yaşadı.
  2. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
  3. UEFA organizasyonlarında ise ilk kez 1997-98 sezonunda İntertoto Kupası'na katıldı.
  4. İntertoto Kupası'nda toplam 10 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
