UEFA Avrupa Ligi maçları || Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde en çok merak edilenler "Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları oldu. İşte maça ilişkin detaylar...
📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman?
Panathinaikos ile Samsunspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 21 Ağustos 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak.
📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak?
Zorlu mücadele TSİ 21.00'de start alacak.
📌 Panathinaikos-Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverler için HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📌 Panathinaikos-Samsunspor maçının muhtemel 11'leri kimler?
Panathinaikos muhtemel 11:
Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos, Chirivella, Tete, Maksimovic, Djurisic, Swiderski, Pellistri
Samsunspor muhtemel 11:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Marius
📌 Samsunspor'un Avrupa serüveni nasıl başladı?
- Samsunspor, Avrupa'daki ilk deneyimini 1987-88 sezonunda Balkan Kupası ile yaşadı.
- 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
- UEFA organizasyonlarında ise ilk kez 1997-98 sezonunda İntertoto Kupası'na katıldı.
- İntertoto Kupası'nda toplam 10 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.