UEFA Avrupa Ligi maçları || Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde en çok merak edilenler "Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları oldu. İşte maça ilişkin detaylar...