Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkacak mı?

La Liga 'da 2025-26 sezonu başlıyor. Sezonun açılış haftasında futbolseverlerin gözü Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid -Osasuna karşılaşmasında olacak. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, yeni sezonun ilk sınavına çıkarken milli futbolcumuz Arda Güler 'in performansı da merakla bekleniyor. Hazırlık döneminde etkili oyunuyla dikkat çeken genç yıldızın, Osasuna karşısında ilk 11'de yer alıp almayacağı araştırılıyor.

La Liga 'nın ilk hafta maçında Real Madrid , sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele 19 Ağustos Salı günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Osasuna Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Arda Güler 11'de Oynayacak mı?

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süreler alan Arda Güler, bu yıl yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında önemli bir rol üstleniyor. İspanyol basınına göre genç yıldız, Osasuna karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak ve Real Madrid'in hücum hattında oyun kurucu rolünü üstlenecek. Taraftarlar, Arda Güler'in La Liga açılış maçındaki performansını büyük bir heyecanla bekliyor.