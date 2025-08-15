PODCAST CANLI YAYIN

Davinson Sanchez 2030'a kadar Galatasaray'da

Şampiyonluk öncesi başladığı iç transfer hamlelerine devam eden Galatasaray, Davinson Sanchez ile de anlaşma sağladı. Kolombiyalı yıldızın kontratı, 2030'a kadar uzatıldı.

Galatasaray, yıldız futbolcularıyla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Cimbom, savunmanın sigortası olan Davinson Sanchez'in kontratını 2030'a kadar uzattı. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesinde bir yıl opsiyon bulunuyor.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Tecrübeli savunmacının yeni imzayla birlikte maaşına da zam yapılacak. Davinson Sanchez'in, mevcuttaki ücretinin yüzde 30 fazlasını kazanması bekleniyor.

8 GOLÜ VAR

Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan deneyimli stoper, 77 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

