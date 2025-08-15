Davinson Sanchez 2030'a kadar Galatasaray'da

Galatasaray, yıldız futbolcularıyla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Cimbom, savunmanın sigortası olan Davinson Sanchez'in kontratını 2030'a kadar uzattı. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesinde bir yıl opsiyon bulunuyor.
MAAŞINDA İYİLEŞTİRME
Tecrübeli savunmacının yeni imzayla birlikte maaşına da zam yapılacak. Davinson Sanchez'in, mevcuttaki ücretinin yüzde 30 fazlasını kazanması bekleniyor.
8 GOLÜ VAR
Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan deneyimli stoper, 77 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı.