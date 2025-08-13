Başakşehir – Viking CANLI: Konferans Ligi rövanşında tur için son 90 dakika

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir, bugün saat 19.00’da Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 3-1 galip gelen Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir, bugün saat 19.00'da Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçta deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 3-1 galip gelen Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

🔥 İLK MAÇTA GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ
Norveç'te oynanan ilk karşılaşmada skor 1-0 olduktan sonra zorlansa da Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi. Bu skor, temsilcimize sahasında oynayacağı rövanş öncesi önemli bir avantaj getirdi.

🎯 RÖVANŞTA HEDEF TUR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, taraftar desteğiyle Konferans Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Viking ise iki farklı yenilginin rövanşında tüm riskleri alarak sahaya çıkacak.

📺 Maçın Yayın Bilgileri
📅 Tarih: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

⏰ Saat: 19.00

🏟 Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

📡 Yayın: Exxen (CANLI)

📰 Maçın tüm detayları, goller ve önemli anlar dakika dakika bu haberde olacak!

