Başakşehir – Viking CANLI: Konferans Ligi rövanşında tur için son 90 dakika

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir, bugün saat 19.00'da Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçta deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 3-1 galip gelen Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

(AA)

🔥 İLK MAÇTA GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ

Norveç'te oynanan ilk karşılaşmada skor 1-0 olduktan sonra zorlansa da Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirdi. Bu skor, temsilcimize sahasında oynayacağı rövanş öncesi önemli bir avantaj getirdi.

🎯 RÖVANŞTA HEDEF TUR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, taraftar desteğiyle Konferans Ligi'nde bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Viking ise iki farklı yenilginin rövanşında tüm riskleri alarak sahaya çıkacak.

📺 Maçın Yayın Bilgileri

📅 Tarih: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

⏰ Saat: 19.00

🏟 Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

📡 Yayın: Exxen (CANLI)

📰 Maçın tüm detayları, goller ve önemli anlar dakika dakika bu haberde olacak!