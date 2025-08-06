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St. Patricks-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks-Beşiktaş maçı şifresi mi, canlı  nereden izlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic ile karşılaşacak. İlk mücadele bu hafta Dublin’de oynanacak ve temsilcimiz deplasmanda avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmeyi hedefliyor. Peki St. Patrick’s-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
St. Patricks-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks-Beşiktaş maçı şifresi mi, canlı  nereden izlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmesinin ardından rotasını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti. Temsilcimiz, turu geçmek için ilk sınavını İrlanda deplasmanında verecek. Peki St. Patricks-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks-Beşiktaş maçı şifresi mi, canlı nereden izlenir?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ST. PATRİCK'S – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele 7 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da oynanacak.

Karşılaşma Dublin'de yer alan Tallaght Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc olacak. Smajc'ın yardımcıları ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne olacak.

Maç, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ST. PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St. Patrick's Athletic FC, İrlanda'nın başkenti Dublin merkezli bir futbol kulübüdür. 1929 yılında kurulan ekip, ülkenin en üst ligi olan League of Ireland Premier Division'da mücadele ediyor. Maçlarını Richmond Park adlı stadyumda oynayan St. Patrick's, 7 kez İrlanda Ligi şampiyonluğu ve 2 kez de FAI Cup zaferi yaşadı.

Teknik direktörlük görevini Pete Mahon, baş antrenörlük görevini ise John Gill yürütüyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, taraftarı önünde tur biletini almak için sahaya çıkacak.

Bu turu geçmeyi başaran takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselerek grup aşamasına bir adım daha yaklaşacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda seri başı olarak kura çekimine katılacak ve kağıt üzerinde daha kolay rakiplerle eşleşme şansı elde edecek.

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