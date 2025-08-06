İspanyollara Arda Güler şoku! Değişimine hayran kaldılar

'TÜRK OYUNCU İÇİN ÖNEMLİ BİR SEZON OLACAĞININ KANITI' "Devam et ve sıkı çalış... Tenisçi Serena Williams'tan esinlenerek Arda Güler , pazartesi günü, Real Madrid 'in sezon öncesi çalışmalarına başladığı gün, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoya eşlik eden mesajdı. Video, tatil boyunca yaptığı çalışmaların bir özeti niteliğinde: yüzme, spor salonunda ağırlık ve çeşitli aletlerle vücut geliştirme, kendi ağırlığıyla egzersizler... Ve tabii ki çim sahada bol bol top çalışması, kale direklerinin köşelerine gönderdiği ipeksi vuruşlar da dahil. Bu, Türk oyuncu için önemli bir sezon olacağının kanıtı ve o da bunun çok iyi farkında. Bunun için, 2023 yazında Madrid'e geldiği zamanki halinden çok farklı birine dönüşen Güler, hazırlandı.

Arda Güler (AA)

'ANCELOTTI CESARET GÖSTEREMEDİ'

İki sezon geride kaldı, hem parlak hem de karanlık anlar yaşandı. İlk sezonunda sakatlıklar onu yavaşlattı ve çok az süre aldı (440 dakika), ancak altı golle iz bıraktı; 2024-25 sezonunda daha fazla süre aldı (2.200 dakika), altı gol attı ve 11 asist yaptı. Ancak Ancelotti onu orta saha oyuncusu olarak kullanma cesaretini gösteremedi.

'XABI ALONSO HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ'

Xabi Alonso ise hiç tereddüt etmedi. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda Türk futbolcuyu neredeyse orta saha oyuncusu olarak oynattı. Altı maçın beşinde onu ilk 11'de oynattı. PSG karşısında tüm Madrid oyuncuları gibi o da başarısız oldu, ancak önceki maçlarda takım önemli bir gelişme gösterdi ve Türk oyuncu bu gelişmede payına düşeni yaptı. Bu, 19 Ağustos'ta Santiago Bernabeu'da Osasuna ile başlayacak olan sezonunda Madrid'de göreceğimizin bir ön göstergesi.