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İspanyollara Arda Güler şoku! Değişimine hayran kaldılar

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti yönetiminde beklediği kadar süre alamamıştı. Milli 10 numara, yeni sezonda Xabi Alonso'dan daha ümitli. Bu arada Arda'nın geçirdiği fiziksel değişim, İspanyolları bile şaşırttı. İşte detaylar...

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İspanyollara Arda Güler şoku! Değişimine hayran kaldılar

İspanya'nın yüksek tirajlı Diario AS gazetesi, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i kapağına taşıdı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun değişimi ile ilgili çarpıcı bilgiler verildi. İspanyol gazeteci Manu de Juan'ın analiz yazısında şu ifadeler kullandıldı:

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

'TÜRK OYUNCU İÇİN ÖNEMLİ BİR SEZON OLACAĞININ KANITI'
"Devam et ve sıkı çalış... Tenisçi Serena Williams'tan esinlenerek Arda Güler, pazartesi günü, Real Madrid'in sezon öncesi çalışmalarına başladığı gün, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoya eşlik eden mesajdı. Video, tatil boyunca yaptığı çalışmaların bir özeti niteliğinde: yüzme, spor salonunda ağırlık ve çeşitli aletlerle vücut geliştirme, kendi ağırlığıyla egzersizler... Ve tabii ki çim sahada bol bol top çalışması, kale direklerinin köşelerine gönderdiği ipeksi vuruşlar da dahil. Bu, Türk oyuncu için önemli bir sezon olacağının kanıtı ve o da bunun çok iyi farkında. Bunun için, 2023 yazında Madrid'e geldiği zamanki halinden çok farklı birine dönüşen Güler, hazırlandı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

'ANCELOTTI CESARET GÖSTEREMEDİ'
İki sezon geride kaldı, hem parlak hem de karanlık anlar yaşandı. İlk sezonunda sakatlıklar onu yavaşlattı ve çok az süre aldı (440 dakika), ancak altı golle iz bıraktı; 2024-25 sezonunda daha fazla süre aldı (2.200 dakika), altı gol attı ve 11 asist yaptı. Ancak Ancelotti onu orta saha oyuncusu olarak kullanma cesaretini gösteremedi.

'XABI ALONSO HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ'
Xabi Alonso ise hiç tereddüt etmedi. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda Türk futbolcuyu neredeyse orta saha oyuncusu olarak oynattı. Altı maçın beşinde onu ilk 11'de oynattı. PSG karşısında tüm Madrid oyuncuları gibi o da başarısız oldu, ancak önceki maçlarda takım önemli bir gelişme gösterdi ve Türk oyuncu bu gelişmede payına düşeni yaptı. Bu, 19 Ağustos'ta Santiago Bernabeu'da Osasuna ile başlayacak olan sezonunda Madrid'de göreceğimizin bir ön göstergesi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

'8-10 KİLO KAS KÜTLESİ KAZANDI'
Orta saha oyuncusundan tam bir orta saha oyuncusuna dönüşmek için Güler vücudunu şekillendirmek zorunda kaldı. Sonuç ortada, artık 18 yaşında Madrid'e gelen, bir erkeğin değil, bir çocuğun vücuduna sahip uzun boylu genç değil. Spor salonunda yaptığı çalışmalarla 8-10 kilo kas kütlesi kazandı (62 kilodan 70 kilonun üzerine çıktı). Bunu, yaşam tarzına tamamen bağlı kalarak başardı: fizyoterapisti, fiziksel antrenörü ve aşçısı ile birlikte yaşıyor ve üçü birlikte diyetini ve evdeki çalışmalarını orta saha oyuncusuna yakışan bir vücuda kavuşmak için uyarladılar.

'CEBALLOS'UN, ARDA'NIN GERİSİNDE OLDUĞU ÇOK AÇIK'
Xabi Alonso'nun ondan hiç şüphesi yok. Kulüpte de durum aynı. Modric'in ayrılması, Türk oyuncu için yapılan planlarla yakından ilgiliydi. Çünkü Güler'in orta saha oyuncusu olarak gelişmesi için çok değerli dakikalar aldığı düşünülüyordu. Ceballos'un da rotasyonda Arda'nın arkasında olduğu artık açık.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

'ARDA'NIN ÇEVRESİ ISRARCI'
Zihinsel açıdan eksiklikler vardı, ancak Güler'in çevresi bu konuda ısrarcı. Madrid'e transfer olurken seçiminden hiç şüphe duymamış. Ne ilk sezonunda, az süre alması nedeniyle zorlu geçen sezonunda, ne de ikinci sezonunda, takımın sonuçlarının pek iyi olmadığı dönemde.

'TÜRKİYE'DE KAFASINI KARIŞTIRABİLECEK KADAR İLGİ GÖRÜYOR'
Orta saha oyuncusunun adaptasyonu beklenenden daha kolay oldu, çünkü Türkiye'de genellikle bu pozisyonda rahatça oynuyor. Ancak aynı zamanda ülkesinde, kafasını karıştırabilecek kadar ilgi görüyor. Bu durum onun için geçerli değil. Arda'nın çevresi, 'Her şeyi çok net görüyor, sürecin nasıl işlediğini biliyor ve bunu kabul ediyor, alçakgönüllü ve talepkâr' diyor."

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