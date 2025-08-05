Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oluyor: John Victor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılılar, John Victor isminde karar kıldı.

DEV TALİPLERİ VAR Brezilya ekiplerinden Botafago forması giyen 29 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Victor ile Galatasaray'ın yanı sıra Perimer Lig ekiplerinden West Ham United ve Manchester United da ilgileniyor.