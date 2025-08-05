Son Dakika
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kim bu kırmızı şapkalı hain? Her yerde aranıyor
PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oluyor: John Victor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Uzun süre Ederson ile görüşme halinde olan sarı kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Aslan, Botafago'nun 29 yaşındaki kalecisi John Victor'da karar kıldı. Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı eldiven de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ı istiyor. Transfer için ödenecek rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oluyor: John Victor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılılar, John Victor isminde karar kıldı.

DEV TALİPLERİ VAR

Brezilya ekiplerinden Botafago forması giyen 29 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Victor ile Galatasaray'ın yanı sıra Perimer Lig ekiplerinden West Ham United ve Manchester United da ilgileniyor.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Premier Lig'den dev talipleri olmasına karşın John Victor'un Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.

Victor'un bu tercihinin sebebi olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması gösterildi.

12 MİLYON EURO

Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu John Victor için Botafago kulübü kapıyı 15 milyon eurodan açsa da, pazarlıklar sonucu rakam 12 milyon euro seviyelerine indi.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde John Victor transferini resmen sonuçlandırması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Terörsüz Türkiye" komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Borsa İstanbul
Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı
Emlak Konut
Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oluyor: John Victor!
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü
Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul’a 2 gün sürecek kuvvetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji serinlik beklenen illeri açıkladı! Edirne, Kırklareli...
İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: "57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir"
Girişimciye 3 fırsat: Gençlere devlet desteklerinin kapıları açılıyor