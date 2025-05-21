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TRT 1 CANLI MAÇ YAYINI | Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta? İşte şifresiz canlı maç izleme bilgileri

Bu akşam TRT 1 ekranlarında Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, “Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta ve şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. Bu sezon Galatasaray’a yenilen Tottenham ile Fenerbahçe ile berabere kalan ve namağlup ilerleyen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşıyor. İki ekip de son 16 turuna direkt katılmıştı. Tottenham 3., Manchester United 2. kez kupayı kazanmak istiyor. İşte Tottenham-Manchester United maçının canlı yayın bilgileri!

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 16:22
TRT 1 CANLI MAÇ YAYINI | Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta? İşte şifresiz canlı maç izleme bilgileri

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile grup aşamasında karşılaşan Tottenham ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Temsilcilerimize karşı puan kaybeden iki İngiliz devinin final maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta? İşte şifresiz canlı maç izleme bilgileri!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Manchester Utd maçı, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP

Tottenham - Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçını aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, Lindelöf, Shaw, Casemiro, Fernandes, Mazroui, Dorgu, Diallo, Mount, Höjlund

Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Porro, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke

TOTTENHAM VE MANCHESTER UNİTED'IN AVRUPA LİGİ FİNAL YOLU VE KADRO DEĞERLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bu akşam Tottenham ile Manchester United arasında yaşanacak. İngiliz devleri, sezon boyunca sergiledikleri performansla finale yükselirken, kadrolarının toplam değeri de dikkat çekiyor.

TOTTENHAM'IN FİNAL SERÜVENİ
Tottenham, bu sezon ilk kez uygulanan lig aşamasını 17 puanla 4. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda AZ Alkmaar'ı, çeyrek finalde Eintracht Frankfurt'u ve yarı finalde Bodo/Glimt'i eleyerek adını finale yazdırdı. Lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Tottenham, sezon boyunca tek yenilgisini bu karşılaşmada aldı.

MANCHESTER UNİTED'IN FİNAL YOLU
Manchester United ise lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Temsilcimiz Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, lig aşamasını 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katıldı. Real Sociedad'ı toplamda 5-2'lik skorla geçen Manchester United, çeyrek finalde Lyon'u ve yarı finalde Athletic Bilbao'yu mağlup ederek finale yükseldi.

DEVLERİN KADRO DEĞERİ 1.5 MİLYAR AVROYA YAKLAŞIYOR
Alman internet sitesi Transfermarkt verilerine göre, Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin avro, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro seviyesinde. Böylece finalde karşılaşacak iki İngiliz takımının toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 469 milyon avroya ulaşıyor. Tottenham'ın en değerli oyuncusu İsveçli orta saha Dejan Kulusevski 60 milyon avro ile öne çıkarken, Manchester United'da Bruno Fernandes, Leny Yoro ve Kobbie Mainoo 55 milyon avro piyasa değeriyle takımın en pahalı isimleri arasında yer alıyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

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