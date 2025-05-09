CANLI MAÇ TAKİBİ | Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rams Başakşehir ile Fenerbahçe bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan mücadele edecek. Taraftarlar, "Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki Rams Başakşehir-Fenerbahçe canlı nereden izlenir? İşte maç hakkında bilgiler…