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CANLI MAÇ TAKİBİ | Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir ve saat kaçta başlayacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Beşiktaş’a karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede 3 puan hedefliyor. Peki Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın frekans bilgisi!

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 14:48
CANLI MAÇ TAKİBİ | Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Rams Başakşehir ile Fenerbahçe bu akşam İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan mücadele edecek. Taraftarlar, "Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki Rams Başakşehir-Fenerbahçe canlı nereden izlenir? İşte maç hakkında bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Rams Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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