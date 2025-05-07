CANLI MAÇ İZLE! PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

PSG-Arsenal maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti Paris'te sahibini bulacak. İlk maçı İngiltere'de 1-0 kazanan PSG, rövanşta avantajlı. Peki PSG-Arsenal maçı saat kaçta ve şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın frekans bilgisi!