CANLI MAÇ İZLE! PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

PSG-Arsenal maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti Paris'te sahibini bulacak. İlk maçı İngiltere'de 1-0 kazanan PSG, rövanşta avantajlı. Peki PSG-Arsenal maçı saat kaçta ve şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın frekans bilgisi!
(Kaynak: AA)
PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
PSG-Arsenal maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.
(Kaynak: AA)
PSG-ARSENAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Arsenal karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
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PSG-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli