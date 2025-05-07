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CANLI MAÇ İZLE! PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale bir adım kaldı. PSG ile Arsenal, Almanya'daki büyük final bileti için sahaya çıkıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG avantajlı, Arsenal ise 19 yıl sonra final özlemini bitirmek istiyor. Peki PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte canlı yayın frekans bilgisi…

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:03 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 15:03
CANLI MAÇ İZLE! PSG-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

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PSG-Arsenal maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti Paris'te sahibini bulacak. İlk maçı İngiltere'de 1-0 kazanan PSG, rövanşta avantajlı. Peki PSG-Arsenal maçı saat kaçta ve şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın frekans bilgisi!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PSG-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG-Arsenal maçı, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

PSG-ARSENAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Arsenal karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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PSG-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli