Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı şifresiz canlı: TS maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Trabzonspor U19'un Finale Giden Yolu
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde rakiplerini birer birer geçerek finale kadar yükseldi.
İşte bordo-mavililerin zafer dolu serüveni:
2. Eleme Turu: Buducnost Podgorica'yı iç sahada 3-1, deplasmanda 5-2 mağlup etti.
3. Eleme Turu: Saraybosna ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, rövanşta 6-1'lik net galibiyet aldı.
Son 32 Turu: Juventus'u 1-0 mağlup etti.
Son 16 Turu: Atalanta karşısında 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 galip geldi.
Çeyrek Final: Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı Final: Salzburg'u 2-1'lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Finalde ise Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmak için Barcelona'nın karşısına çıkıyor.
Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı canlı anlatım
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maçı Canlı izleme Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor