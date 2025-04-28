Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı şifresiz canlı: TS maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Türk futbolu için tarihi bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 ile karşı karşıya geliyor. Final mücadelesi 28 Nisan 2025 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perotti yapacak. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği final maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.