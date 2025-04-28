SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı şifresiz canlı: TS maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 takımı Avrupa devi Barcelona'ya karşı sahaya çıkıyor. Finale kalan ilk Türk takımı unvanını elde eden bordo-mavili gençler kupayı Türkiye'ye getirmek için sahne alacak. İşte maç saati yayın kanalı ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 14:06
Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı şifresiz canlı: TS maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk futbolu için tarihi bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 ile karşı karşıya geliyor.
Final mücadelesi 28 Nisan 2025 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perotti yapacak. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği final maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maç Bilgileri

Tarih: 28 Nisan 2025 Pazartesi

Saat: 19.00

Yer: Colovray Spor Merkezi, Nyon / İsviçre

Hakem: Andrea Colombo (İtalya)

Yayın: TRT Spor (Canlı ve şifresiz)


Trabzonspor U19'un Finale Giden Yolu

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde rakiplerini birer birer geçerek finale kadar yükseldi.

İşte bordo-mavililerin zafer dolu serüveni:

2. Eleme Turu: Buducnost Podgorica'yı iç sahada 3-1, deplasmanda 5-2 mağlup etti.

3. Eleme Turu: Saraybosna ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, rövanşta 6-1'lik net galibiyet aldı.

Son 32 Turu: Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Son 16 Turu: Atalanta karşısında 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 galip geldi.

Çeyrek Final: Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı Final: Salzburg'u 2-1'lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Finalde ise Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmak için Barcelona'nın karşısına çıkıyor.

Trabzonspor u19 - Barcelona u19 maçı canlı anlatım

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maçı Canlı izleme Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP faşizmine sert tepki: Tahtımı veririm mazlumu vermem
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor
İmamoğlu’nun bantçı koruması ifadede döküldü! Birçok kez kamera kapattık itirafı... CHP’den bavul dolusu jammer yalanı
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!
İslam Memiş’ten köpük uyarısı! Altında Trump tuzağı mı? O seviyeyi işaret etti
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi!
Samsun’da heyelan: Baba ve 2 çocuktan acı haber! Mesul müdür gözaltına alındı
CHP’nin ’jammer’ yalanı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok
Enerjide yeni stratejinin çizileceği Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Program belli oldu: Hangi bakanlar katılacak?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek
Depremde hasar alan okul oldu mu? İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı
Emekliye ikinci ikramiye: Ödeme ne zaman verilecek? Yeni artış var mı?
9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!
Türkiye’de ilk kez TAKVİM’de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...