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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saati değişiyor

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidiliyor. Bordo mavili ekibin maçı 19.00'a alınacak.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 19:09 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 19:17
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saati değişiyor

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Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadele, aynı gün Trabzonspor Basketbol Takımı'nın şampiyonluk maçı nedeniyle saat 19.00'a alınacak. Basketbol takımının karşılaşması saat 16.00'da Trabzon'da oynanacağı için, futbol maçının saatinde düzenleme yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce bu önemli Karadeniz derbisinin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte karşılaşma, aynı tarihte saat 19.00'da başlayacak.

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