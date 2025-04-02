Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?

İspanya'da o dönem verilen 2 maçlık cezanın ardından derbide yaşanan olaylara yönelik olarak Jose Mourinho 'nun durumu merak konusu haline geldi.

Jose Mourinho'nun Tito Villanova'ya yaptığı hareket (İspanyol basını)

MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının bu hareketi İspanya başta olmak üzere birçok ülkede geniş yankı uyandırdı. Daha önce Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova'ya yaptığı hareketle bilinen 61 yaşındaki çalıştırıcı manşetlere taşındı.

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."