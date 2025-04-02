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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik galibiyetle sarı kırmızılı ekip oldu. Karşılaşmaya damga vuran olay ise bitiş düdüğü sonrasında yaşandı. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak rakibini yere düşürdü. Ancak bu durum Portekizli çalıştırıcının ilk vukuatı değil. Ayrıca o dönem yaptığı hareketten de ceza almıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:40 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:42
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. yarı finalist, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Victor Osimhen'in iki golüyle 2-1 deviren Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla Konyaspor'un rakibi oldu ve deplasmanda finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)Jose Mourinho ve Okan Buruk'a yaptığı hareket (ATV)

Mücadelede gergin anlar yaşanırken karşılaşmanın arından bir olay dünya gündemine oturdu. Jose Mourinho, bitiş düdüğünden sonra hakemleri tebrik etmeye gittiği sırada Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Buruk, bu fiziki müdahale sonrasında yerde kaldı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

DAHA ÖNCE GÖZ ÇIKARIYORDU!

Derbide Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho, 2011 yılında Real Madrid'in Barcelona ile oynadığı İpsnaya Süper Kupası maçında Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.

O gün dünyaca ünlü rakibinin gözünü çıkarabileceği yönünde yorumlar yapılan Mourinho iki maçtan men edilmişti.

İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk (AA)

CEZA ALACAK MI?

İspanya'da o dönem verilen 2 maçlık cezanın ardından derbide yaşanan olaylara yönelik olarak Jose Mourinho'nun durumu merak konusu haline geldi.

PFDK'nın kısa sürede bu yönde karar vermesi bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Tito Villanova'ya yaptığı hareket (İspanyol basını)Jose Mourinho'nun Tito Villanova'ya yaptığı hareket (İspanyol basını)

MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının bu hareketi İspanya başta olmak üzere birçok ülkede geniş yankı uyandırdı. Daha önce Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova'ya yaptığı hareketle bilinen 61 yaşındaki çalıştırıcı manşetlere taşındı.

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."

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