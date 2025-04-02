Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer listesindeki Joao Felix hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcunun bir sonrası adresinin Galatasaray olabileceğini paylaştı. İşte genç futbolcunun spor geçmişi, oynadığı takımlar ve kariyerine ilişkin detaylar.
Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcunun bir sonrası adresinin Galatasaray olabileceğini paylaştı. İşte genç futbolcunun spor geçmişi, oynadığı takımlar ve kariyerine ilişkin detaylar.
Joao Felix kimdir?
João Félix Sequeira, Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapmaktadır.
Joao Felix şu an kaç yaşında?
10 Kasım 1999 doğumlu olan João Félix, şu anda 25 yaşındadır.
Joao Felix nerede doğdu?
João Félix, Portekiz'in Viseu şehrinde doğmuştur.
Joao Felix hangi takımlarda oynadı?
João Félix'in kariyerindeki takımlar ve oynadığı dönemler şunlardır:
Joao Felix Galatasaray'a gelecek mi?
İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın João Félix'i kiralık olarak transfer etmek istediği belirtilmiştir. Ancak henüz resmi bir açıklama veya anlaşma bulunmuyor. Dolayısıyla, şu an itibarıyla João Félix'in Galatasaray'a transferi konusunda net bir bilgi kaydedilmedi.