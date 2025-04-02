Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer listesindeki Joao Felix hangi takımlarda oynadı?

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Joao Felix Galatasaray'a gelecek mi?

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın João Félix'i kiralık olarak transfer etmek istediği belirtilmiştir. Ancak henüz resmi bir açıklama veya anlaşma bulunmuyor. Dolayısıyla, şu an itibarıyla João Félix'in Galatasaray'a transferi konusunda net bir bilgi kaydedilmedi.