Emre Mor (İHA)

Karşılaşmanın 15. dakikasında Emre Akbaba penaltıdan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 58'de Tunahan Taşçı ceza sahası çizgisine yakın bir yerden karşı cepheden vurduğu şutla maça dengeyi getirdi. 76'da Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Umut Bozok kafayla takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı.

Maç 2-1 bitti.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. Gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Trabzonspor'u yenerek moral bulan Konyaspor ise 28'de kaldı ve haftaya Beşiktaş'ı ağırlayacak.