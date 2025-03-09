PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

4 hafta sona galibiyet! Eyüpspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 4 hafta sonra galibiyetle sahadan ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 17:58
4 hafta sona galibiyet! Eyüpspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Eflatun sarılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak 4 maçın ardından hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Emre Mor (İHA)Emre Mor (İHA)

Karşılaşmanın 15. dakikasında Emre Akbaba penaltıdan skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 58'de Tunahan Taşçı ceza sahası çizgisine yakın bir yerden karşı cepheden vurduğu şutla maça dengeyi getirdi. 76'da Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Umut Bozok kafayla takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı.

Maç 2-1 bitti.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. Gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Trabzonspor'u yenerek moral bulan Konyaspor ise 28'de kaldı ve haftaya Beşiktaş'ı ağırlayacak.