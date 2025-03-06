ZTK çeyrek final kura sonuçları | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak.