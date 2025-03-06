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ZTK çeyrek final kura sonuçları | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için geri sayım sona erdi. Grup aşamasında ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükselen takımlar bugün belli oluyor. Müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş kura çekiminde seri başı olacak.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 13:48
ZTK çeyrek final kura sonuçları | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edileceği kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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