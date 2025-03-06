ZTK çeyrek final kura sonuçları | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseldi. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler bu turda mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.