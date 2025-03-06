Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Futbolda büyük bir heyecan sahne olan Ziraat Türkiye Kupası, Turkuvaz Medya tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Yeni formatıyla ilk kez uygulanan ve grup aşamasının geride kaldığı organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ardından son 4 takımın olası karşılaşmaları da yine bu kura çekiminde belirlendi.
Trabzonspor grup aşamasındaki son maçında Rizespor'u 5-2 yenmişti (AA)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
Galatasaray son maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı (AA)
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK galibi - Beşiktaş - Göztepe galibi
Konyaspor - İskenderunspor - Fenerbahçe - Galatasaray galibi
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak.