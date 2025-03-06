Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Futbolda büyük bir heyecan sahne olan Ziraat Türkiye Kupası, Turkuvaz Medya tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Yeni formatıyla ilk kez uygulanan ve grup aşamasının geride kaldığı organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ardından son 4 takımın olası karşılaşmaları da yine bu kura çekiminde belirlendi.