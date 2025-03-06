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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi nefes kesecek. İşte tüm eşleşmeler...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 15:21
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Futbolda büyük bir heyecan sahne olan Ziraat Türkiye Kupası, Turkuvaz Medya tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Yeni formatıyla ilk kez uygulanan ve grup aşamasının geride kaldığı organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ardından son 4 takımın olası karşılaşmaları da yine bu kura çekiminde belirlendi.

ZTK'da çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Trabzonspor grup aşamasındaki son maçında Rizespor'u 5-2 yenmişti (AA)Trabzonspor grup aşamasındaki son maçında Rizespor'u 5-2 yenmişti (AA)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe

Galatasaray son maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı (AA)Galatasaray son maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı (AA)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK galibi - Beşiktaş - Göztepe galibi

Konyaspor - İskenderunspor - Fenerbahçe - Galatasaray galibi

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak.