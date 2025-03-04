Manisa FK-Iğdırspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK ile Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma, Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Turgut Doman yönetiminde gerçekleşiyor. İşte Manisa FK – Iğdırspor, Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın bilgileri...