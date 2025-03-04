Manisa FK-Iğdırspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK ile Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma, Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Turgut Doman yönetiminde gerçekleşiyor. İşte Manisa FK – Iğdırspor, Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın bilgileri...
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MANİSA FK-IĞDIRSPOR NE ZAMAN?
Manisa FK ile Iğdırspor arasındaki maç 4 Mart Salı günü saat 16:00'da oynanacak.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
MANİSA FK-IĞDIRSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Manisa FK ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.