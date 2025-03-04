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Manisa FK-Iğdırspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK, Trendyol 1. Lig yarı final maçında Iğdır FK ile karşılaşıyor. Maç, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Peki Manisa FK-Iğdırspor canlı yayın frekansı nedir? Manisa FK-Iğdırspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 12:57
Manisa FK-Iğdırspor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

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Manisa FK ile Iğdırspor bugün karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma, Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Turgut Doman yönetiminde gerçekleşiyor. İşte Manisa FK – Iğdırspor, Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın bilgileri...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR NE ZAMAN?

Manisa FK ile Iğdırspor arasındaki maç 4 Mart Salı günü saat 16:00'da oynanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Manisa FK ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MANİSA FK-IĞDIRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

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