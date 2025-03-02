Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI İZLE 🔴

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📅 FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşması 2 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Maçı https://beinsports.com.tr adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI VAR MI?

Bu soru taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Maçı canlı izleyebilmek için beIN Sports aboneliğinizin bulunması gerekmekte. Ayrıca, internet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler için TOD TV platformu üzerinden de yayın erişime açılacak.