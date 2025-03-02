Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI İZLE 🔴

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, taraftarının desteğiyle bu maçtan galip ayrılmayı planlıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, taraftarının desteğiyle bu maçtan galip ayrılmayı planlıyor.
📅 FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. hafta karşılaşması 2 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
Maçı https://beinsports.com.tr adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI VAR MI?
Bu soru taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Maçı canlı izleyebilmek için beIN Sports aboneliğinizin bulunması gerekmekte. Ayrıca, internet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler için TOD TV platformu üzerinden de yayın erişime açılacak.
🎮 Fenerbahçe - Antalyaspor Rekabetinde Son Durum
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta yenilgi almadı (8 galibiyet, 2 beraberlik).
Antalyaspor, son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenmişti.
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı.
🎾 En Farklı Galibiyetler Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı aldığı en farklı galibiyet, 1996-97 sezonunda 5-0'lık skorla geldi. Antalyaspor ise 5 Şubat 2016'daki 4-2'lik zaferiyle öne çıkıyor.