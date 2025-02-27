Galatasaray - Konyaspor ATV - A SPOR CANLI mobil izle 🔴

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Galatasaray , C Grubu'ndaki önemli karşılaşmalardan birinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. İşte maçla ilgili detaylar ve canlı yayın bilgileri...

Fotoğraflar: AA

📺 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 3. mücadelesinde 27 Şubat Salı günü Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan bu kritik maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı ŞİFRESİZ olarak ATV ekranlarından takip edebilecek. Ayrıca A Spor'dan da canlı yayınlanacak.

💻 GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI

Bu çekışmeli mücadeleyi ŞİFRESİZ olarak takip etmek için ATV ve A Spor'un resmi internet sitelerinden de erişebilirsiniz. İşte ATV canlı yayını...

ATV CANLI YAYIN

GALATASARAY İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Kerem, Mertens, Yunus, Berkan, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Yusuf, Metehan

🌟 GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

C Grubu'nda ilk iki haftada RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 yenen Galatasaray, 4 puanla 2. sırada yer alıyor. 6 puanlı lider Konyaspor ise avantajı elinde tutuyor.

Galatasaray, Konyaspor'u yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Beraberlik durumunda ise RAMS Başakşehir - Eyüp Spor maçının sonucu belirleyici olacak. Averaj hesaplamaları kritik bir rol oynayabilir.