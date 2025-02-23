Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan lig formatında gösterdiği başarıyla Play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olmuştu. Kanarya, rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan lig formatında gösterdiği başarıyla Play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olmuştu. Kanarya, rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri ilk maçta 3-0 yendiği Belçika temsilcisi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve yoluna devam etti.
SIRADAKİ RAKİP RANGERS
Galatasaray'ın elenmesiyle Avrupa'da tek temsilcimiz olarak kalan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi ise İskoçya devi Glasgow Rangers oldu.
İlk maç 6 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
ÇEYREK FİNALDE İKİ DEV BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin adını çeyrek finale yazdırması halinde ise önüne iki dev takımdan biri çıkacak. Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı Roma ile bu sezon İstanbul'da mağlup olunan Athletic Bilbao'dan biri ile yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.
ELEME İHTİMALİ YÜZDE 60
Dünyanın en önemli futbol veri şirketlerinden biri olan Football Data Meets, son 16 turundan çeyrek finale kalacak takımların ihtimallerini sıraladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Glasgow Rangers karşısında yüzde 60'lık oranla favori gösterildi.
DERBİDE TEK HEDEF ZAFER
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de Anderlecht'i saf dışı bırakmanın ardından gözler derbi maça çevrildi.
İlk maçta elde edilen mağlubiyetin rövanşın alınmasının yanı sıra şampiyonluk mücadelesinde de farkı 3'e indirmek isteyen Kanarya zaferle evine dönmeyi hedefliyor.
EN-NESYRI EN BÜYÜK KOZ
Sarı lacivertli ekibin zorlu derbideki en önemli gol silahı Youssef En-Nesyri olacak. Faslı futbolcu oldukça formda ve yakaladığı istatistiklerle de çıkışını sürdürüyor.
DURMAK BİLMİYOR
Sezon başında 20 milyon euroya yakın bir bonservisle Sevilla'dan alınan 27 yaşındaki forvet, ligde forma giydiği son 4 karşılaşmada rakip fileleri tam 7 kez sarstı. Avrupa Ligi'nde de son 3 maçında 3 gol sevinci yaşadı.
Aynı durum milli takımda da devam etti. Orta Afrika, Gabon ve Leshoto karşısında fileleri havalandırdı.
DERBİDE REKOR KIRABİLİR
Performansıyla herkesi kıskandırmaya devam eden Youssef En-Nesyri, Galatasaray derbisinde gol atması halinde kariyer rekorunu kıracak.
Daha önce bir sezonda 24 gol atmayı başaran tecrübeli santrafor, derbide de bu çizgisini sürdürürse zirveyi görmüş olacak.
SEZONUN KAZANCI YUSUF AYÇİÇEK
Bu sezon yaşanan sakatlıkların ardından stoper mevkisine çare arayan Jose Mourinho, altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek'i oynatmaya başlamıştı.
19 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu formla şimdiden hocasını memnun etti. Portekizli çalıştırıcı da her fırsatta Yusuf'u geliştirmek istediğini belirterek oyuncusuna olan güvenini vurguluyor.
BELÇİKA'DA GOLÜNÜ ATTI
İlk kez A takım seviyesinde oynadığı takımında sanki uzun süredir forma giyiyor gibi mücadele veren Yusuf, takımının 2-1 yenik durumda olduğu Anderlecht maçında eşitliği sağlayan isim olmayı da başardı.
Milan Skriniar'ın yapılan orta sonrası indirdiği topa kafayla vuruş yapan genç stoperden beklentiler giderek artıyor.
TRANSFER DE GÜNDEMDE
Bir taraftan kupa mücadeleleri veren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler konusunda da çalışmalar yürütülüyor.
Mourinho'nun raporlarına göre kaderleri belirlenecek oyunculardan bazılarının durumları belli oldu.
KONTRATLARI BİTİYOR
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun kontratları sezon sonunda tamamlanıyor.
İLK HAMLE AMRABAT
Sarı lacivetli ekipte Sofyan Amrabat'ın zorunlu satın alma maddesi ile kiralanması nedeniyle yollar ayrılmayacak. Jose Mourinho'nun da çok beğendiği Faslı futbolcu için 12-13 milyon euroluk alım zorunluluğu bulunuyor.
2 YILDIZLA DEVAM EDİLMEYECEK
Bu sezonun en dikkat çeken transferlerinden olan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin de kiralandıkları kulüplere dönecek. Fransız kanat oyuncusu ara transfer döneminde de gönderilmek istenmiş ancak Napoli'nin yetiştiremediği evraklar nedeniyle imzalar atılmamıştı.
SKRINIAR İÇİN GİRİŞİM YAPILABİLİR
PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın performansıyla herkesi memnun etmesi hem teknik heteti hem de yönetimi heyecanlandırıyor. Slovak stoper için sezon sonunda Fransız temsilcisinin kapısının çalınması bekleniyor.
ÜSTLERİ ÇİZİLDİ
Fenerbahçe'de düşünülmeyen isimlerin başında ise Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel geliyor. Milli stoper sezon başında kendisine verilen izne rağmen herhangi bir takımla anlaşamamıştı. Kontratı uzatılmayacak. Nijeryalı bek ise istediği ücret nedeniyle kabul görmemişti. Kanarya bu mevkiye Ognjen Mimovic takviyesi yaptı.
DZEKO İLE ANLAŞMA YAKIN
Geçen sezon Inter ile sözleşmesi bittikten sonra serbest statüden takıma kazandırılan Edin Dzeko'nun İstanbul'daki kariyeri devam edecek gibi gözüküyor. Boşnak futbolcuyla başlayan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İmzalar kısa süre içerisinde atılabilir. Anlaşmanın 1+1 olması bekleniyor.
TADIC NET DEĞİL
Dzeko gibi 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic de formuyla herkesin takdirini kazanıyor ancak geleceği hakkında durum netleşmedi. Sırp kanat oyuncusu için verilecek karar üzerine yönetim görüşmelere başlayacak.
BURAK KAPACAK DA LİSTEDE
Bursaspor'dan alındıktan sonra elle tutulur bir performans göstermeyen Burak Kapacak da gönderilebilir. 25 yaşındaki futbolcunun talibi çıkması halinde kolaylık sağlanması gündemde.
KİRALIKLARIN BİR KISMI DA GÖNDERİLECEK
Sezon başında veya ara transfer döneminde kiralık gönderilen futbolcuların bazılarıyla da geçici veya kalıcı olarak yollar ayrılacak.
Miha Zajc, Lincoln, Emre Mor başta olmak üzere oyuncuların geleceğine Mourinho karar verecek.