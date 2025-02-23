Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti

İLK HAMLE AMRABAT Sarı lacivetli ekipte Sofyan Amrabat'ın zorunlu satın alma maddesi ile kiralanması nedeniyle yollar ayrılmayacak. Jose Mourinho'nun da çok beğendiği Faslı futbolcu için 12-13 milyon euroluk alım zorunluluğu bulunuyor.

2 YILDIZLA DEVAM EDİLMEYECEK Bu sezonun en dikkat çeken transferlerinden olan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin de kiralandıkları kulüplere dönecek. Fransız kanat oyuncusu ara transfer döneminde de gönderilmek istenmiş ancak Napoli'nin yetiştiremediği evraklar nedeniyle imzalar atılmamıştı.

SKRINIAR İÇİN GİRİŞİM YAPILABİLİR PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın performansıyla herkesi memnun etmesi hem teknik heteti hem de yönetimi heyecanlandırıyor. Slovak stoper için sezon sonunda Fransız temsilcisinin kapısının çalınması bekleniyor.

ÜSTLERİ ÇİZİLDİ Fenerbahçe'de düşünülmeyen isimlerin başında ise Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel geliyor. Milli stoper sezon başında kendisine verilen izne rağmen herhangi bir takımla anlaşamamıştı. Kontratı uzatılmayacak. Nijeryalı bek ise istediği ücret nedeniyle kabul görmemişti. Kanarya bu mevkiye Ognjen Mimovic takviyesi yaptı.