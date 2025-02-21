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Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'de ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşarak belki de kaderini belirleyecek. Zorlu derbiden zaferle ayrılmak isteyen Kanarya'nın transfer gündemi de bir hayli hareketli. Sarı lacivertliler yaz aylarında yine erken davranarak kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. Gündemdeki isimlerden biri için girişim sürüyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 20:10
Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

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    İstanbul'da 3-0 yendiği Anderlecht ile Lotto Park'ta karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kanarya bu skorla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı lacivertliler bir engeli daha aşarak Avrupa yürüyüşünü sürdürdü.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    YUSUF'TAN İLK

    Karşılaşmada goller Youssef En-Nesyri ve Yusuf Akçiçek'ten geldi. Faslı yıldız hanesine bir gol daha eklerken genç stoper ise ilk kez Avrupa Ligi'nde ağları sarstı. Yusuf'un ayrıca bir de asisti bulunuyor.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    BELÇİKA'DA IRKÇI SALDIRI

    Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 4. dakikada bulduğu golün ardından tribünlerde arbede yaşandı. Maçın hakemi, olayların büyümesi üzerine 6. dakikada oyunu durdurarak anons yaptırdı.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    Stat ekranlarında, "Bazı seyircilerin ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Devam etmesi halinde maçın tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın." şeklinde bir uyarı mesajı gösterildi.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    MAÇ DEVAM ETTİ

    Tribünlerdeki gerginlik yatışmasına rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Bir süre sonra sahaya dönen hakemin düdüğüyle karşılaşma, 7. dakikadan itibaren yeniden başladı.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    YOUSSEF EN-NESYRI'DEN PAYLAŞIM

    Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Youssef En-Nesyri, kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi. Golcü futbolcu; "Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek..."

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    "Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey. Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim." dedi.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    REKORA 1 KALDI

    Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'deki ilk dönemi eleştirilse de adeta uçuşa geçen Youssef En-Nesyri, kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Anderlecht'e attığı golle 24 kez ağları havalandıran 27 yaşındaki forvet, 1 gol atması halinde kariyerindeki en yüksek sayıya ulaşacak.

    Bugüne dek 36 karşılaşmada boy gösteren En-Nesyri, Süper Lig'de 15, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 kez fileleri sarstı.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    DERBİ HEYECANI

    Ayrıca rekoru Galatasaray derbisinde kırma ihtimali de şimdiden hem kendisini hem de taraftarları heyecanlandırıyor.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    RANGERS İLE EŞLEŞTİ

    Anderlecht'i saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu. Kanarya, 6 ve 13 Mart tarihlerinde İskoç devi ile kozlarını paylaşacak ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    2 YILDIZ CEZALI

    Fenerbahçe'de kritik maçta sarı kart gören iki isim ilk karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred ve Bright Osayi-Samuel görev yapamayacak. Rövanşta ise yerlerini alabilecekler.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    ÇEYREK FİNALDE ESKİ DOST İHTİMALİ

    Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi halinde ise çeyrek finaldeki rakibi Roma veya Athletic Bilbao olacak. İki favoriden biri ile kozlarını paylaşacak olan temsilcimizde Jose Mourinho, eski takımıyla karşılaşabilir.

    İngiliz basını ise Roma'nın ardından Tottenham ve Manchester United ile eşleşme olasılığı üzerine "Mourinho tarihin en büyük intikam turunu çıkmış olabilir" yorumunda bulundu.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    SIRADA DERBİ VAR

    Belçika'dan turla dönen Fenerbahçe'de gözler 25. haftada oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Anderlecht maçının ardından konuşan Jose Mourinho; "Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    MOURINHO'NUN KRİTİK SINAVI

    57 puanla Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray derbisiyle birlikte belki de en kritik maçına çıkacak.

    Portekizli teknik direktör ilk yarıda oynanan karşılaşmada alınan mağlubiyet sonrasında sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bu kez kazanarak rövanş almak isteyen deneyimli antrenör ayrıca farkı da 3'e indirip camianın sevincini katlamak amacında.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    1 MİLYON EURO PRİM

    Galatasaray derbisine tam konsantre olan futbolcular ve teknik heyet, bu kritik mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim ise takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla özel bir prim kararı aldı. Anderlecht maçı öncesinde yapılan toplantıda, futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon euro prim verileceği açıklandı. Bu önemli destekle birlikte, takımın sahaya daha yüksek bir motivasyonla çıkması hedefleniyor.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

    Fenerbahçe birçok mevkide oyuncu araştırmaya da devam ediyor. Yönetim, Mourinho'dan gelen raporlar ve izleme ekibinin gözlemleri üzerinde yürüttüğü çalışmalarda önemli adımlar atıp geleceğin kadrosunu kurmayı hedefliyor.

    Bu nedenle de genç ve satış potansiyeli olan isimler üzerinde yoğunlaşılıyor.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    ÇİFTE TAKVİYE

    Sarı lacivertli ekibin devre arasında kadrosuna kattığı isimler arasında stoper mevkisine Diego Carlos ve Milan Skriniar takviyeleri yapılmıştı.

    Sambacı yıldız bonservisiyle alınırken Slovak savunmacı ise kiralandı ve sezon sonunda ayrılabilir.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    İDDİALAR BAŞLADI

    30 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye imza atmadan başlayan iddialar İtalyan medyasını süslemeyi sürdürüyor. İstanbul'da kalma ihtimali henüz netleşmeyen Skriniar için arayışlara hız verildi.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    TUTA YİNE GÜNDEMDE

    Fenerbahçe, Milan Skriniar ile yollarını ayırması halinde bu mevkiye daha önce de istediği bir ismi getirmeyi amaçlıyor.

    Alman basınına göre gündemde Frankfurt'un stoperi Tuta var.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

    MART AYINDA KARAR VERECEK

    Devre arası transfer döneminde kulübü Frankfurt ile prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı oyuncu için Alman basınına göre girişimler sürüyor. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca kulübüyle de görüşme halinde ve gelecek ay kalıp kalmama kararını verecek gibi gözüküyor.

    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek

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