Rövanş maçına kar engeli mi geldi? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi?

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında İstanbul'da oynanacak. Ancak, yaklaşan kar fırtınası nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte önemli karşılaşmaya dair son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv) İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda da soru işaretlerine neden oldu.