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Rövanş maçına kar engeli mi geldi? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi?

Yarın RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - AZ Alkmaar maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı Perşembe, Cuma günleri etkisini gösterecek ve kar kalınlığı yaklaşık 30 cm'yi bulacak. Peki, rövanşa kar engeli söz konusu olur mu? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? İşte maç takvimine ilişkin son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:23
Rövanş maçına kar engeli mi geldi? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi?

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    Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında İstanbul'da oynanacak. Ancak, yaklaşan kar fırtınası nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte önemli karşılaşmaya dair son gelişmeler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda da soru işaretlerine neden oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RAMS Park'ta maç ertelenir mi?

    Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenme riskiyle karşı karşıya. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağına dair güncel bilgilere ulaşmak için yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor.

    Az Alkmaar startı verildi

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi?

    Şu anda, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hakkında ertelenme durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul'daki kar yağışının devam etmesi halinde, maçın ertelenmesi ihtimali güçleniyor. Resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimizde detaylarına yer vereceğiz.

    Muhtemel 11... Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?Muhtemel 11... Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
    Muhtemel 11... Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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