Real Madrid - Manchester City Maçı CANLI İZLE 🔴

Fotoğraflar: AA

Dev Maçta Kritik Eşleşmeler

🔹 Mbappe vs. Dias: Fransız yıldız, City savunmasını zorlayacak en büyük tehdit. Ruben Dias ise ona geçit vermemeye çalışacak.

🔹 De Bruyne vs. Tchouameni: City'nin oyun kurucusu De Bruyne, orta sahada etkili olmak isterken, Real Madrid'in genç yıldızı Tchouameni ona sıkı markaj uygulayacak.

🔹 Haaland vs. Rudiger: Gol makinesi Haaland ile sert savunmacı Rudiger arasındaki mücadele, maçın gidişatını belirleyebilir.

📺 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ YAYIN PROGRAMI (19 ŞUBAT 2025)

🔹 20.45 | Borussia Dortmund - Sporting 📡 TRT 1

🔹 23.00 | Paris Saint-Germain - Brest 📡 Tabii Spor 1

🔹 23.00 | Real Madrid - Manchester City 📡 Tabii Spor

🔹 23.00 | PSV - Juventus 📡 TRT 1