Real Madrid - Manchester City Maçı CANLI İZLE 🔴

İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid , evinde avantajını koruyarak tur biletini kapmak istiyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları…

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, maçın yayın bilgileri de netleşti. Real Madrid - Manchester City maçı, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adersinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

Real Madrid, Avantajını Koruyabilecek mi?

İlk maçı İngiltere'de 3-2 kazanan Real Madrid, evinde daha kontrollü bir oyun sergileyerek Manchester City'nin baskılı oyununu kırmayı hedefliyor. Ancelotti'nin ekibi, savunmada sağlam durup, hücumda Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızlarıyla etkili olmak istiyor.

Manchester City ise Pep Guardiola'nın liderliğinde, geçtiğimiz sezon kazandığı kupayı koruma hedefinde. Deplasmanda en az iki gol bularak avantajı ele geçirmek isteyen İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland gibi yıldızlarına güveniyor.