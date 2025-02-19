Real Madrid - Manchester City Maçı CANLI İZLE 🔴

İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, evinde avantajını koruyarak tur biletini kapmak istiyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları…
İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, evinde avantajını koruyarak tur biletini kapmak istiyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları…
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşması, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak. Dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenirken, maçın yayın bilgileri de netleşti. Real Madrid - Manchester City maçı, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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REAL MADRID - MANCHESTER CITY CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108 adersinden maçı canlı takip edebilirsiniz.
İlk maçı İngiltere'de 3-2 kazanan Real Madrid, evinde daha kontrollü bir oyun sergileyerek Manchester City'nin baskılı oyununu kırmayı hedefliyor. Ancelotti'nin ekibi, savunmada sağlam durup, hücumda Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızlarıyla etkili olmak istiyor.
Manchester City ise Pep Guardiola'nın liderliğinde, geçtiğimiz sezon kazandığı kupayı koruma hedefinde. Deplasmanda en az iki gol bularak avantajı ele geçirmek isteyen İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland gibi yıldızlarına güveniyor.
UEFA, dev mücadelenin hakemi olarak Rumen hakem Istvan Kovacs'ı görevlendirdi. Kovacs, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kritik maçlarda düdük çalmış deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor.
📌 Real Madrid: Courtois, Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappe.
📌 Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Khusanov, Gvardiol, Gonzalez, Kovacic, De Bruyne, Savinho, Doku, Haaland.
🔹 Mbappe vs. Dias: Fransız yıldız, City savunmasını zorlayacak en büyük tehdit. Ruben Dias ise ona geçit vermemeye çalışacak.
🔹 De Bruyne vs. Tchouameni: City'nin oyun kurucusu De Bruyne, orta sahada etkili olmak isterken, Real Madrid'in genç yıldızı Tchouameni ona sıkı markaj uygulayacak.
🔹 Haaland vs. Rudiger: Gol makinesi Haaland ile sert savunmacı Rudiger arasındaki mücadele, maçın gidişatını belirleyebilir.
🔹 20.45 | Borussia Dortmund - Sporting 📡 TRT 1
🔹 23.00 | Paris Saint-Germain - Brest 📡 Tabii Spor 1
🔹 23.00 | Real Madrid - Manchester City 📡 Tabii Spor
🔹 23.00 | PSV - Juventus 📡 TRT 1