Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? Rövanş maçına kar engeli mi geldi?

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Bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - AZ Alkmaar maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı Perşembe, Cuma günleri etkisini gösterecek ve kar kalınlığı yaklaşık 30 cm'yi bulacak. Peki, rövanşa kar engeli söz konusu olur mu? Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelendi mi? İşte maç takvimine ilişkin son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv) İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği gibi maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda da soru işaretlerine neden oldu.