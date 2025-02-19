PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Monaco karşısında "perdeyi açan" golü atarken Orkun Kökçü, "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın 3-3'lük skorunu belirledi. Öte yandan organizasyonda Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord, son 16 turuna yükseldi.

AA AA
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 02:51 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 02:51
Kerem ve Orkun Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. "Devler Ligi" play-off turunda Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.

    Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)

    Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Takumi Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti.

    Vangelis Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81. dakikada Monaco, George Osrzehmen Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.

    Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)

    Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada "10 numara" dokunuşla karşılaşmanın skorunu belirledi.

    Milli futbolcular Orkun ve Kerem'in gol attığı karşılaşmanın ardından Benfica, adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün 4 maç oynandı.

    Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna golleriyle damga vurdu (AA)

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu rövanş müsabakalarının ardından Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord, son 16 turuna yükseldi.

    Organizasyonda ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı.

    Şampiyonlar Ligi (AA)Şampiyonlar Ligi (AA)

    Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

    Play-off turu rövanş müsabakalarında bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:

    Milan (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

    Atalanta (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

    Bayern Münih (Almanya)-Celtic (İskoçya): 1-1

    Benfica (Portekiz)-Monaco (Fransa): 3-3

    19 Şubat Çarşamba:

    20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

    23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

    23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

    23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    Türk Telekom
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da: Toplantıda ne konuşuldu?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Sosyal konutta yeni kampanya müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı | Emlak Konut
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Trump’ın Zelenski’ye manda anlaşması mı gönderdi? Madenlerden limanlara, doğal gazdan petrole Washington’ın Ukrayna planı
    Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı’nın avukatından flaş talep
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
    Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti