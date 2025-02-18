Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA FİLELERİ SARSTI Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.



Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.



Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

3 MAÇ SONRA GOL YENDİ Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçın ardından kalesinde gol gördü.



Ligin 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı takım, 23. haftada ise 30. dakikada rakibinin sahadan çekilmesi nedeniyle Adana Demirspor mücadelesini 3-0 hükmen kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.

OSIMHEN ŞAHA KALKTI Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14'ye çıkardı.



Yıldız santrfor, ligdeki 18. maçında 14 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü olan Osimhen, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı.



Çaykur Rizespor maçı öncesinde attığı son 4 golü de penaltıdan bulan Osimhen, 6 lig karşılaşmasının ardından akan oyunda gol sevinci yaşadı.

MERTENS'İN PSİKOLOJİSİ BOZULDU! Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine yol açan penaltı pozisyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'in psikolojisini altüst etti.



Türk futbolunu sarsan olayın ardından yapılan yorumlar, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kabul edilebilir seviyede değildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Mertens'e sahip çıkmaya çalışsa da her geçen gün artan eleştirilerin dozu hakaret boyutuna ulaştı. Psikolojisi bozulan 37 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize maçının ilk yarısın da sahada hayalet gibi gezdi.



