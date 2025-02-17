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Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI 🔥

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Rize'de hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibini mağlup ederek ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 20:00 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 20:00
Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI 🔥

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup ilerliyor. Haftaya 60 puanla lider giren sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📡 RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ BİLGİLERİ

    Mücadele: Çaykur Rizespor - Galatasaray
    Saat: 20.00
    📍 Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
    🎤 Hakem: Zorbay Küçük
    📺 Yayın: beIN Sports 1

    Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 ekranlarından karşılaşmayı takip edebilir. Ayrıca TOD TV üzerinden online olarak da mücadeleyi izleme imkanı bulunuyor.

    🔥 RİZE-GS MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    🟡🔴 GALATASARAY'IN SAVUNMA PERFORMANSI

    Galatasaray, son haftalarda savunmada sağlam bir görüntü çiziyor. 21. haftada Konyaspor, 22. haftada Gaziantep FK maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılılar, 30. dakikada tatil edilen Adana Demirspor maçını da 3-0 hükmen kazanarak 3 maçlık gol yememe serisi yakaladı Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol yemeyen Galatasaray, serisini Rizespor karşısında 4 maça çıkarmak istiyor.

    🎯 GALATASARAY'IN GOL SERİSİ DEVAM EDİYOR!

    Son 31 resmi maçta gol attı!

    Galatasaray, 27 Haziran 2024'te Young Boys karşısında gol bulamadığı maçtan bu yana çıktığı 31 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

    📌 Son 31 maçta Galatasaray'ın attığı goller

    ✅ Süper Lig: 53 gol (2'si hükmen)
    ✅ UEFA Avrupa Ligi: 20 gol
    ✅ Ziraat Türkiye Kupası: 6 gol

    Okan Buruk'un öğrencileri, bu seriyi Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor.

    🔄 7 FUTBOLCU KADROYA KATILDI!

    Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı kattı.

    CARLOS CUESTACARLOS CUESTA

    🤯 CARLOS CUESTA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!

    Galatasaray'ın yeni stoperi Carlos Cuesta'nın transfer süreci hakkında Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde açıklamalarda bulundu.

    🗣️ De Conde'nin açıklamalarından satır başları:

    🔹 "Galatasaray, Club Brugge'e karşı oynadığımız kupa maçından bir gün önce teklif yaptı."
    🔹 "Cuesta'nın ilk 11'de yer alması için garanti verildi."
    🔹 "Onun yerine Kongolo, Palacios ve Manguelle hazırlandı."

    📌 Cuesta, Galatasaray formasıyla ilk maçına Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında çıktı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AZ Alkmaar eşleşmesinde 90 dakika sahada kaldı.

    💰 CARLOS CUESTA'NIN BONSERVİS ÜCRETİ

    🔸 Genk'e ödenecek toplam ücret: 8 milyon euro
    🔸 Ödeme planı: 3 sezona yayılmış taksitler
    🔸 Sözleşme süresi: 3.5 yıl

    Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLIÇaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI
    Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI

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