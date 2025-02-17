Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI 🔥

Galatasaray , ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup ilerliyor. Haftaya 60 puanla lider giren sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

Fotoğraflar: AA

📡 RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ BİLGİLERİ

⚽ Mücadele: Çaykur Rizespor - Galatasaray

⏰ Saat: 20.00

📍 Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu

🎤 Hakem: Zorbay Küçük

📺 Yayın: beIN Sports 1

Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 ekranlarından karşılaşmayı takip edebilir. Ayrıca TOD TV üzerinden online olarak da mücadeleyi izleme imkanı bulunuyor.

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🟡🔴 GALATASARAY'IN SAVUNMA PERFORMANSI

Galatasaray, son haftalarda savunmada sağlam bir görüntü çiziyor. 21. haftada Konyaspor, 22. haftada Gaziantep FK maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılılar, 30. dakikada tatil edilen Adana Demirspor maçını da 3-0 hükmen kazanarak 3 maçlık gol yememe serisi yakaladı Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol yemeyen Galatasaray, serisini Rizespor karşısında 4 maça çıkarmak istiyor.