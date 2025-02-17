Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI 🔥

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup ilerliyor. Haftaya 60 puanla lider giren sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla 11. sırada yer alıyor.
Fotoğraflar: AA
📡 RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ BİLGİLERİ
⚽ Mücadele: Çaykur Rizespor - Galatasaray
⏰ Saat: 20.00
📍 Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
🎤 Hakem: Zorbay Küçük
📺 Yayın: beIN Sports 1
Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 ekranlarından karşılaşmayı takip edebilir. Ayrıca TOD TV üzerinden online olarak da mücadeleyi izleme imkanı bulunuyor.
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🟡🔴 GALATASARAY'IN SAVUNMA PERFORMANSI
Galatasaray, son haftalarda savunmada sağlam bir görüntü çiziyor. 21. haftada Konyaspor, 22. haftada Gaziantep FK maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan sarı-kırmızılılar, 30. dakikada tatil edilen Adana Demirspor maçını da 3-0 hükmen kazanarak 3 maçlık gol yememe serisi yakaladı Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol yemeyen Galatasaray, serisini Rizespor karşısında 4 maça çıkarmak istiyor.
🎯 GALATASARAY'IN GOL SERİSİ DEVAM EDİYOR!
⚡ Son 31 resmi maçta gol attı!
Galatasaray, 27 Haziran 2024'te Young Boys karşısında gol bulamadığı maçtan bu yana çıktığı 31 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.
📌 Son 31 maçta Galatasaray'ın attığı goller
✅ Süper Lig: 53 gol (2'si hükmen)
✅ UEFA Avrupa Ligi: 20 gol
✅ Ziraat Türkiye Kupası: 6 gol
Okan Buruk'un öğrencileri, bu seriyi Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor.
🔄 7 FUTBOLCU KADROYA KATILDI!
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı kattı.