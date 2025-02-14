Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Joao Mario (AA)
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Kara Kartal'ın yıldız ismi Rafa Silva, cezasını Sivasspor maçında tamamladı ve Trabzonspor karşısında forma giyebilecek. Takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Gabriel Paulista ve Necip Uysal sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Gedson Fernandes'in durumu ise son antrenman sonrası belli olacak.
SINIRDALAR
Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, 25. haftada Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Ole Gunnar Solskjaer (AA)
SOLSKJAER İLK MAÇINDA
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında ligdeki ilk iç saha maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak. Norveçli çalıştırıcı, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden takımın başında sahaya çıkmıştı.
Trabzonspor'da 2 eksik bulunuyor (AA)
TRABZONSPOR'DA 2 YILDIZ EKSİK
Bordo-mavililerde Dragus ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Ancak Nijeryalı yıldız takım arkadaşlarına destek olabilmek adına İstanbul'a geldi.
Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun ilk yarısındaki maçta 1-1 berabere kaldı (AA)
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rashica, Immobile
Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Lundstram, Umut, Visca, Muhammed Cham Zubkov, Banza