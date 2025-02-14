Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Şampiyonluktan bu sezon uzak kalan iki takımın karşılaşma öncesinde 11'leri netleşti.

Milot Rashica (AA)

BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 35 puan topladı ve averajla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son 6 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek isteyen Kara Kartal, Trabzonspor'u mağlup ederek önemli bir eşiği daha atlamak amacında.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmadan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılarak 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, son 4 lig mücadelesinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir görünüm sergiledi. Ayrıca, bu karşılaşmaların tümünü gol yemeden tamamlayan Karadeniz ekibi, 10 gol kaydetmeyi başardı.