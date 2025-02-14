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Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da şampiyonluktan uzak kaldıkları sezonda alacakları derbi galibiyetiyle taraftarlarını sevindirmek ve ilerleyen haftalara umutla bakmak amacında. Ole Gunnar Solskjaer ve Şenol Güneş, derbi öncesi ilk 11'lerini netleştirdi. İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:49
Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesinden galibiyetle ayrılacak taraf 3 puanın sahibi olacak.

    Şampiyonluktan bu sezon uzak kalan iki takımın karşılaşma öncesinde 11'leri netleşti.

    Milot Rashica (AA)Milot Rashica (AA)

    BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 35 puan topladı ve averajla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son 6 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek isteyen Kara Kartal, Trabzonspor'u mağlup ederek önemli bir eşiği daha atlamak amacında.

    TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

    Trabzonspor, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmadan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılarak 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, son 4 lig mücadelesinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir görünüm sergiledi. Ayrıca, bu karşılaşmaların tümünü gol yemeden tamamlayan Karadeniz ekibi, 10 gol kaydetmeyi başardı.

    Trabzonspor Eyüpspor'u 1-0 yendi (AA)Trabzonspor Eyüpspor'u 1-0 yendi (AA)

    272 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
    Trabzonspor, son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024'te RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek aldı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı yenmesi halinde tam 272 gün sonra deplasmanda 3 puan sevincini yaşayacak.

    SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLGİSİ YOK

    Beşiktaş, son 4 iç saha maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak istikrarlı bir performans sergiledi. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor ile ise 0-0 berabere kaldı.

    Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

    BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

    Kara Kartal'ın yıldız ismi Rafa Silva, cezasını Sivasspor maçında tamamladı ve Trabzonspor karşısında forma giyebilecek. Takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

    Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Gabriel Paulista ve Necip Uysal sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak. Gedson Fernandes'in durumu ise son antrenman sonrası belli olacak.

    SINIRDALAR

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde, 25. haftada Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

    SOLSKJAER İLK MAÇINDA

    Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında ligdeki ilk iç saha maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak. Norveçli çalıştırıcı, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden takımın başında sahaya çıkmıştı.

    Trabzonspor'da 2 eksik bulunuyor (AA)Trabzonspor'da 2 eksik bulunuyor (AA)

    TRABZONSPOR'DA 2 YILDIZ EKSİK

    Bordo-mavililerde Dragus ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Ancak Nijeryalı yıldız takım arkadaşlarına destek olabilmek adına İstanbul'a geldi.

    Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun ilk yarısındaki maçta 1-1 berabere kaldı (AA)Trabzonspor ile Beşiktaş, sezonun ilk yarısındaki maçta 1-1 berabere kaldı (AA)

    BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rashica, Immobile

    Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Lundstram, Umut, Visca, Muhammed Cham Zubkov, Banza

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