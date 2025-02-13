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ÖZET || Fenerbahçe - Anderlecht: 3-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırladı. Kadıköy’de taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek büyük avantaj sağladı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 22:46 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 22:58
ÖZET || Fenerbahçe - Anderlecht: 3-0

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    UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti ve tur kapısını araladı. Maçta Tadic, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle sonuca giden Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MAÇTAN DAKİKALAR

    İLK YARI

    🔹 10. dakika: Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşunda kaleci Coosemans topu çeldi, top direğe çarpıp kornere çıktı.
    🔹 11. dakika: Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada Yusuf Akçiçek topu aşırttı, Tadic altıpas içinde tamamlayarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi. (1-0)

    🔹 24. dakika: Anderlecht'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Augustinsson'un ortasında Adryelson'un kafa vuruşunu kaleci İrfan Can çizgiden çıkardı.


    🔹 42. dakika: Kostic'in sol kanattan taşıdığı top Dzeko'ya geldi, Dzeko'nun ilk vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Dzeko tekrar topu alarak plaseyle ağlara gönderdi. (2-0)

    İKİNCİ YARI

    🔹 68. dakika: Fenerbahçe'nin hızlı atağında sağ kanattan gelişen organizasyonda Ferdi Kadıoğlu'nun yerden ortasında Cengiz Ünder'in sert şutu kaleciyi geçti, ancak direğe çarptı.

    🔹 76. dakika: Sağ çaprazdan ceza sahasına giren King'in şutunda kaleci Coosemans topu çeldi, seken topu Szymanski tamamladı ve farkı üçe çıkardı. (3-0)


    🔹 85. dakika: Anderlecht'in geliştirdiği atakta Stroeykens'in şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

    🔹 90+3. dakika: Dzeko'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti ve maç sona erdi.

    MAÇ ÖZETİ

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Tadic'in golüyle öne geçti. 42. dakikada Dzeko'nun attığı golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, devreye üstün girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Jorge Jesus'un ekibi, 76. dakikada Szymanski'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

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