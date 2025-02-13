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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçı CANLI 🔴

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Galatasaray, son 16’ya kalmak için Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta avantaj elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda güçlü rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maçın detaylarını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:23
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçı CANLI 🔴

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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, rakibini mağlup ederek son 16 turu için avantaj sağlamak istiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🔹 AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında 13 Şubat Perşembe akşamı AZ Alkmaar'a konuk olacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan mücadele, Hollanda'daki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

    🔹 AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Futbolseverler için güzel haber! Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT 1 canlı yayını üzerinden takip edebilirsiniz.

    🔹 GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

    Eğer Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında turu geçerse, son 16 turunda karşılaşacağı rakipler arasında Tottenham ve Manchester United gibi dev takımların olması bekleniyor.

    🏆 MUHTEMEL 11'LER

    🏆 AZ Alkmaar:

    Owusu-Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot

    🏆 Galatasaray:

    Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Mertens, Barış, Sallai, Morata

    🔹 RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    AZ Alkmaar-Galatasaray eşleşmesinin rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Sarı Kırmızılı ekip, bu mücadelede tur biletini kapmak için sahaya çıkacak.

    💨 GALATASARAY AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE!

    Sarı Kırmızılı takım, Hollanda'daki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönerek tur kapısını aralamak istiyor. Grup aşamasında AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, bu kez galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor.

    Galatasaray'ın, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde güçlü bir kadroyla sahaya çıkması beklenirken, taraftarlar da takımlarını desteklemek için Hollanda'ya akın ediyor.

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