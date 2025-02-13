🔹 RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar-Galatasaray eşleşmesinin rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Sarı Kırmızılı ekip, bu mücadelede tur biletini kapmak için sahaya çıkacak.

💨 GALATASARAY AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE!

Sarı Kırmızılı takım, Hollanda'daki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönerek tur kapısını aralamak istiyor. Grup aşamasında AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, bu kez galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde güçlü bir kadroyla sahaya çıkması beklenirken, taraftarlar da takımlarını desteklemek için Hollanda'ya akın ediyor.