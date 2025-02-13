UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen Sarı Kırmızılılar, rakibini mağlup ederek son 16 turu için avantaj sağlamak istiyor.
Fotoğraflar: AA
🔹 AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında 13 Şubat Perşembe akşamı AZ Alkmaar'a konuk olacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan mücadele, Hollanda'daki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.
🔹 AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler için güzel haber! Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT 1 canlı yayını üzerinden takip edebilirsiniz.
🔹 GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Eğer Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında turu geçerse, son 16 turunda karşılaşacağı rakipler arasında Tottenham ve Manchester United gibi dev takımların olması bekleniyor.
🏆 MUHTEMEL 11'LER
🏆 AZ Alkmaar:
Owusu-Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot
🏆 Galatasaray:
Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Mertens, Barış, Sallai, Morata