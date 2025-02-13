Fenerbahçe-Anderlecht MAÇI 🔴 CANLI TRT1 Avrupa Ligi Maçları canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe , Belçika temsilcisi Anderlecht ile ilk maçına çıktı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftar desteğiyle avantajlı bir skor almak istiyor. Fenerbahçe-Anderlecht maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

Futbolseverler, "Tabii Spor canlı izle, TRT 1 şifresiz canlı yayın" aramaları yaparak maçı izleme yollarını araştırıyor. Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, canlı skor takibi ve tüm detaylarıyla haberimizde!

🔥 FENERBAHÇE PLAY-OFF YOLUNDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasında 10 puan toplayarak 24. sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Zorlu rakiplerle mücadele eden sarı-lacivertliler, grupta şu takımlarla karşılaştı:

Union Saint-Gilloise (Belçika)

Twente (Hollanda)

Manchester United (İngiltere)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Slavia Prag (Çekya)

Athletic Bilbao (İspanya)

Olimpik Lyon (Fransa)

Midtjylland (Danimarka)

Bu aşamada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, son 16 turu için avantaj yakalamak istiyor.