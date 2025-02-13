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Fenerbahçe-Anderlecht MAÇI 🔴 CANLI TRT1 Avrupa Ligi Maçları canlı izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında rakibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda avantajlı bir skor almak istiyor. Galatasaray'ın, son 16 turuna yükselme mücadelesi vereceği kritik karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:19
Fenerbahçe-Anderlecht MAÇI 🔴 CANLI TRT1 Avrupa Ligi Maçları canlı izle

İÇİNDEKİLER

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    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile ilk maçına çıktı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftar desteğiyle avantajlı bir skor almak istiyor. Fenerbahçe-Anderlecht maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📺 FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLER

    Tarih: 13 Şubat 2025, Perşembe

    Saat: 20.45

    Stadyum: Ülker Stadyumu

    Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

    Hakem: Nikola Dabanovic (Karadağ)

    Futbolseverler, "Tabii Spor canlı izle, TRT 1 şifresiz canlı yayın" aramaları yaparak maçı izleme yollarını araştırıyor. Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, canlı skor takibi ve tüm detaylarıyla haberimizde!

    🔥 FENERBAHÇE PLAY-OFF YOLUNDA

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasında 10 puan toplayarak 24. sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Zorlu rakiplerle mücadele eden sarı-lacivertliler, grupta şu takımlarla karşılaştı:

    Union Saint-Gilloise (Belçika)

    Twente (Hollanda)

    Manchester United (İngiltere)

    AZ Alkmaar (Hollanda)

    Slavia Prag (Çekya)

    Athletic Bilbao (İspanya)

    Olimpik Lyon (Fransa)

    Midtjylland (Danimarka)

    Bu aşamada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, son 16 turu için avantaj yakalamak istiyor.

    💪 Son 12 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

    Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet almadı.

    9 galibiyet, 3 beraberlik

    Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi

    Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

    🏆 Fenerbahçe'nin Belçika Temsilcileriyle Geçmişi

    Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle daha önce 11 kez karşı karşıya geldi.

    Anderlecht, Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı.

    2021-2022 sezonunda Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Union SG ile son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

    🏁 Karşılaşmanın Hakem Kadrosu

    Hakem: Nikola Dabanovic (Karadağ)

    Yardımcı Hakemler: Vladan Todorovic & Srdjan Jovanovic

    Dördüncü Hakem: Milos Boskovic

    VAR: Pascal Müller

    AVAR: Robert Schröder

    📺 Fenerbahçe-Anderlecht Maçı Canlı Yayın

    Fenerbahçe'nin Kadıköy'de zafer için sahaya çıktığı bu kritik mücadeleyi TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve en güncel gelişmeler için fanatik.com.tr'yi takip edebilirsiniz!

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