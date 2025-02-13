Fenerbahçe-Anderlecht MAÇI 🔴 CANLI TRT1 Avrupa Ligi Maçları canlı izle

💪 Son 12 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi
Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet almadı.
9 galibiyet, 3 beraberlik
Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi
Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
🏆 Fenerbahçe'nin Belçika Temsilcileriyle Geçmişi
Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle daha önce 11 kez karşı karşıya geldi.
Anderlecht, Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı.
2021-2022 sezonunda Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Union SG ile son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
🏁 Karşılaşmanın Hakem Kadrosu
Hakem: Nikola Dabanovic (Karadağ)
Yardımcı Hakemler: Vladan Todorovic & Srdjan Jovanovic
Dördüncü Hakem: Milos Boskovic
VAR: Pascal Müller
AVAR: Robert Schröder
📺 Fenerbahçe-Anderlecht Maçı Canlı Yayın
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de zafer için sahaya çıktığı bu kritik mücadeleyi TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve en güncel gelişmeler için fanatik.com.tr'yi takip edebilirsiniz!