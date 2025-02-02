Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
FORVETE DÜNYA YILDIZI
Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere çok önemli bir isimle yanıt vermeye başladı. İtalyan ekibi Milan'dan Alvaro Morata kiralandı.
Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
KARİYERİNDE BİRÇOK KUPA VAR
Geride kalan yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya'nın kadrosunda bulunan Alvaro Morata birçı kupaya sahip. İspanyol golcü bugüne dek 2 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 La Liga, 2 Serie A, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Ulıslar Ligi, 1 İngiltere Kupası, 3 İtalya Kupası, 2 İspanya Kupası ve 2 İtalya Kupası kaldırdı. Ayrıca alt yaş kategorilerinde de 3 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
202 MİLYON EURO ÖDENDİ
Alvaro Morata futbol hayatında başladığı Atletico Madrid'in haricinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan formaları giydi. Kendisini transfer eden takımlar, bonservisi için 202 milyon euro ödedi.
SIRADAKİ İMZA BEKLERE
Okan Buruk, Morata transferiyle hücum hattını sağlama alınmasının ardından gözünü bek transferlerine çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının hedefindeki ilk isim ise Eren Elmalı. Yönetim, daha önce ret yanıtı aldığı Trabzonspor'un yıldızı için yeniden girişimde bulunacak.