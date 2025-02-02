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Galatasaray'a Morata'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off'lara yazdırmayı başarmıştı. Ara transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan sarı kırmızılı ekipte Alvaro Morata'nın ardından gündeme bir yıldız futbolcu daha geldi. Taraftarları da heyecanlandıracak oyuncu için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 17:25
Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

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    Başlıkların Devamı

    Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarlarını sevindiren Galatasaray, zaman zaman yaşadığı kayıplara rağmen ligde liderliğini sürdürüyor. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalarak üst tura çıkma mücadelesi verecek. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyor.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    OSIMHEN'İN GOLÜ YETMEDİ
    Avrupa'da oynadığı son maçta Ajax'a konuk olan Cimbom, sahadan 2-1 mağlıp ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri zaman zaman pozisyonlar yakalasa da puan koparmayı başaramadı. Tek gol 90+4'te Victor Osimhen'den geldi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ
    Galatasaray'ın son dönemde galibiyetler alması dahi taraftarlarını memnun etmedi. Özellikle zorlanarak kazanılan maçların ardından şiddetli eleştiriler hem medyada yer aldı hem de sarı kırmızılı camiada yüksek sesle dile getirildi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    TARAFTAR KONUSUNDA BASKI VAR
    Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarını tek tek açıklamaya başlaması, yönetimi de baskı altına aldı. Sosyal medyada birçok taraftar kendilerinin bu alanda geride kaldığını ifade ederek eksik bölgelerin tamamlanamsı adına transfer gerektiğini yazdı.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    BÖLGELER BELİRLENDİ
    Teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken aciliyetli mevkiler için yönetimle fikir alışverişini sıklaştırdı. Tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala artık imzaların atılması bekleniyor.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    "AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"
    Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı şeklinde oluşan algıyla ilgili şunları söylemişti; "Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü ve iyi oyuncularımızın olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlandığı, kadro sıkıntısı çektiğimiz dönemler de oluyor. Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor."

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    "Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif. Ben oyuncularıma güveniyorum."

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    ÇİFT FORVETE DEVAM
    Galatasaray'ın bu sezon gol yükünü Victor Osimhen sırtlasa da teknik direktör Okan Buruk, çift forvetle oynamaya devam etmeyi arzuluyor. Ajax karşılaşmasının ardından konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. 3-4-1-2'yi Tottenham maçında iyi oynamıştık, tadı damağımızda kalmıştı. Michy ile bunu denedik."

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    "Bugün ikinci yarıda bunu yaptık. Daha dominant oynadık. 2 forvete döndükten sonra rakip ceza sahasında da çok fazla üstünlük kurduk. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenarlardan getirdiğimiz ortalarda daha çok buluşabilirdik. Ama 2 sistemi de oynayabilen bir Galatasaray var. Bundan sonraki günlerde transferlerimizle birlikte ne oynayacağımıza dair tabii ki planlarım var. 3'lü oynamayı seviyorum. Aynı sistemi devam ettirmeyi de düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    BATHUSAYI GÖZDEN DÜŞTÜ
    Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki performanslarıyla önemli işler başaran Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza attıktan sonra da adından söz ettirdi fakat devamını getiremedi. Belçikalı forvet yaşadığı düşüş sonrasında Icardi'nin sakatlığına rağmen Okan Buruk için ilk tercih haline gelemedi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    MAURO ICARDİ DÖNDÜ
    Sarı kırmızılı ekibin son 2 şampiyonluğuna adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de geçiren tangocu, İstanbul'a dönüş yaptı ve bireysel idmanlarına başlayacak.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    8 GOLDE ADI VAR
    Bu sezon sakatlık sebebiyle sadece 14 karşılaşmada görev yapabilen dünyaca ünlü forvet, 6 kez ağları havalandırıp 2 de asist yaptı. 1072 dakikada 8 defa tabelanın değişmesini sağladı.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    İLK TRANSFER HÜCUMA
    Galatasaray ara transfer dönemindeki ilk imzasını Ahmed Kutucu'ya attırdı. Eyüpspor'daki formuyla milli takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu için yönetim önemli bir bonservis bedelini kasasından çıkarmdı.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    FORVETE DÜNYA YILDIZI
    Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere çok önemli bir isimle yanıt vermeye başladı. İtalyan ekibi Milan'dan Alvaro Morata kiralandı.

    Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    KARİYERİNDE BİRÇOK KUPA VAR
    Geride kalan yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya'nın kadrosunda bulunan Alvaro Morata birçı kupaya sahip. İspanyol golcü bugüne dek 2 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 La Liga, 2 Serie A, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Ulıslar Ligi, 1 İngiltere Kupası, 3 İtalya Kupası, 2 İspanya Kupası ve 2 İtalya Kupası kaldırdı. Ayrıca alt yaş kategorilerinde de 3 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    202 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Alvaro Morata futbol hayatında başladığı Atletico Madrid'in haricinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan formaları giydi. Kendisini transfer eden takımlar, bonservisi için 202 milyon euro ödedi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    SIRADAKİ İMZA BEKLERE
    Okan Buruk, Morata transferiyle hücum hattını sağlama alınmasının ardından gözünü bek transferlerine çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının hedefindeki ilk isim ise Eren Elmalı. Yönetim, daha önce ret yanıtı aldığı Trabzonspor'un yıldızı için yeniden girişimde bulunacak.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    FENERBAHÇE DE DEVREDE
    Galatasaray için en kritik durum, Eren için Fenerbahçe'nin de gündemde olması. Milli futbolcu konusunda Karadeniz temsilcisinin beklentisi ise minimum 5 milyon euro. Fırtına'nın bu kararla birlikte en yüksek parayı kasasına koymayı hedeflediği öğrenildi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    22 MAÇA ÇIKTI
    Kasımpaşa'dan 2022-2023 sezonunda transfer edilen Eren Elmalı, milli takıma kadar yükselmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1 asist yaptı ve 1847 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    SAĞ BEKE DÜNYA YILDIZI
    Yaz aylarında kadrosuna kattığı Elias Jelert'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'da bu bölge için de takviye yapılacak. Danimarkalı oyuncunun yerine düşünülen isim ise Newcastle forması giyen Kevin Trippier.

    İngiliz yıldız, siyah beyazlı forma ile çıktığı 18 karşılaşmada sadece 747 dakika süre alabildi. Kariyerinde Manchester City, Burnley ve Tottenham formaları da giydi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

    HOCASI TUTMAK İSTİYOR
    Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Kevin Trippier ile ilgisi hakkında paylaştğı bilgide; "Galatasaray, Kevin Trippier için görüşmelere başladı. Ancak Eddie Howe onun gitmesini istemiyor" dedi.

    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

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