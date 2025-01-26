Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray'ın Hatayspor karşısında berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya indirmeyi başardı. Bu hafta ise sarı kırmızılılar, ezeli rakibinden önce oynayıp Konyaspor'u 1-0 yenince fark bu kez 9'a çıktı. Kanarya'nın tek hedefi kazanarak 6 puanlık arayı korumak.

Romulo (DHA)

SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek ve yükselişini taçlandırmak için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek amacında. İzmir temsilcisi oynadığı son 6 karşılaşmanın 1'ini kaybetti. Yine İstanbul'da bu kez Galatasaray'a 2-1 yenildi. 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.