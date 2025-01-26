Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden kazanarak ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kanarya, ilerleyen haftalara da umutla bakmayı hedefliyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden kazanarak ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kanarya, ilerleyen haftalara da umutla bakmayı hedefliyor.
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FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Djiku, Szymanski, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
GÖZTEPE:
TRANSFER BOMBALARI PATLAMAYA BAŞLADI
Sezonun ilk yarısında stoper oyuncularının sakatlıkları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ilk hamleler bu bölgeye gerçekleştirildi.
Jose Mourinho'nun talebi üzerine harekete geçen yönetim, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. PSG'nin Slovak yıldızı da İstanbul'a geldi ve kısa sürede kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.
MAÇ EKSİĞİ İLE 9 PUAN FARK
Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray'ın Hatayspor karşısında berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya indirmeyi başardı. Bu hafta ise sarı kırmızılılar, ezeli rakibinden önce oynayıp Konyaspor'u 1-0 yenince fark bu kez 9'a çıktı. Kanarya'nın tek hedefi kazanarak 6 puanlık arayı korumak.
SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAYBETTİ
Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek ve yükselişini taçlandırmak için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek amacında. İzmir temsilcisi oynadığı son 6 karşılaşmanın 1'ini kaybetti. Yine İstanbul'da bu kez Galatasaray'a 2-1 yenildi. 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.