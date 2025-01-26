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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu!

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, maç fazlasıyla geride olduğu Galatasaray ile aranın açılmasına izin vermemek ve taraftarına yeni transferlerle yaşanan olumlu haftayı südürmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 17:58
Fenerbahçe’nin Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden kazanarak ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kanarya, ilerleyen haftalara da umutla bakmayı hedefliyor.

    CANLI TAKİP

    Fenerbahçe - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Göztepe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizFenerbahçe - Göztepe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

    FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

    FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Djiku, Szymanski, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

    GÖZTEPE:

    Diego Carlos (İHA)Diego Carlos (İHA)

    TRANSFER BOMBALARI PATLAMAYA BAŞLADI

    Sezonun ilk yarısında stoper oyuncularının sakatlıkları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de ilk hamleler bu bölgeye gerçekleştirildi.

    Jose Mourinho'nun talebi üzerine harekete geçen yönetim, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. PSG'nin Slovak yıldızı da İstanbul'a geldi ve kısa sürede kendisini sarı lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.

    Fenerbahçe son maçında Lyon ile 0-0 berabere kaldı (AA)Fenerbahçe son maçında Lyon ile 0-0 berabere kaldı (AA)

    MAÇ EKSİĞİ İLE 9 PUAN FARK

    Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray'ın Hatayspor karşısında berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya indirmeyi başardı. Bu hafta ise sarı kırmızılılar, ezeli rakibinden önce oynayıp Konyaspor'u 1-0 yenince fark bu kez 9'a çıktı. Kanarya'nın tek hedefi kazanarak 6 puanlık arayı korumak.

    Romulo (DHA)Romulo (DHA)

    SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAYBETTİ

    Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek ve yükselişini taçlandırmak için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek amacında. İzmir temsilcisi oynadığı son 6 karşılaşmanın 1'ini kaybetti. Yine İstanbul'da bu kez Galatasaray'a 2-1 yenildi. 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

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