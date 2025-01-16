Trabzonspor savunmasına takviye yapacak: Stopere iki yeni aday

Andreas Hanche- Olsen. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Trabzonspor stoper bölgesi için ilgilendiği diğer isim ise Norveçli oyuncu Andreas Hanche- Olsen oldu. Ancak Bordo-Mavililer bu oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle olarak kadrosuna katmak istiyor.

27 yaşındaki oyunu Norveç milli takımında da forma giyiyor. Bu sezon çok fazla süre alamasa da Olsen, Mainz'in son oynadığı Leverkusen maçında 90 dakika forma giydi. Yönetim, stoper transferini kısa süre içende tamamlamak istiyor.