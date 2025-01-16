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Trabzonspor savunmasına takviye yapacak: Stopere iki yeni aday

Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon, Frederik Alves için Bröndby’ye teklif yaptı... Bir başka aday ise Mainz’in Norveçli yıldızı Andreas Hanche-Olsen...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Trabzonspor savunmasına takviye yapacak: Stopere iki yeni aday

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    Trabzonspor'da stoper arayışları sürerken gündeme iki yeni isim daha geldi.

    Frederik Alves. (Takvim.com.tr foto arşiv)Frederik Alves. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Fırtına, Danimarka ekiplerinden Bröndby IF forması giyen Frederik Alves'in peşine düştü. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı oyuncunun kulübüne ilk teklifi yapan Trabzonspor, yapılacak olan geri dönüşe göre pazarlıklara başlayacak.

    Frederik Alves. (Takvim.com.tr foto arşiv)Frederik Alves. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gözüken Alves, bu sezon 16 maçta giydi ve skor katkısı sağlayamadı. 1.95 mt. boyundaki Alves'in scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi.

    Andreas Hanche- Olsen. (Takvim.com.tr foto arşiv)Andreas Hanche- Olsen. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Trabzonspor stoper bölgesi için ilgilendiği diğer isim ise Norveçli oyuncu Andreas Hanche- Olsen oldu. Ancak Bordo-Mavililer bu oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle olarak kadrosuna katmak istiyor.

    27 yaşındaki oyunu Norveç milli takımında da forma giyiyor. Bu sezon çok fazla süre alamasa da Olsen, Mainz'in son oynadığı Leverkusen maçında 90 dakika forma giydi. Yönetim, stoper transferini kısa süre içende tamamlamak istiyor.

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