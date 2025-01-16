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Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11'i belirledi

Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Hatayspor - Galatasaray maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 15:34 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 15:34
Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

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    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

    GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

    Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçta oynayamayacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

    23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

    İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

    Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

    OSIMHEN'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

    Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 17 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

    BARIŞ ALPER 11 GOLE ULAŞTI

    Son oynanan RAMS Başakşehir maçında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

    Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

    MUHTEMEL 11

    Galatasaray'ın Hatayspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.

    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

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