Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçta oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.
23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.
Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 17 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
BARIŞ ALPER 11 GOLE ULAŞTI
Son oynanan RAMS Başakşehir maçında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.
Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.
MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın Hatayspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.