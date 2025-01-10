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Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

Sezon sonu Fenerbahçe ile olan kontratını tamamlayacak olan Bright Osayi-Samuel'in ara transfer dönemindeki durumu merak ediliyor. Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağının yanı sıra kazandıracağı bonservis de büyük önem taşıyor. İngiltere'de ise yıldız futbolcu transfer listesinin en üst sıralarında yer aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:37 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:38
Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

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    Queens Park Reading'den 500 bin euro karşılığında transfer edilen ve bugüne kadar da Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Bright Osayi-Samuel, takımdan ayrılabilir. Yıldız futbolcunun bitecek olan kontratı, Kanarya'yı bir karar vermeye itiyor.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    Oyuncusunu bedava bırakmak istemeyen Kanarya görüşmeleri sonlandırarak imza atmak isterken şu ana kadar resmi bir boyuta gelinemedi. Bu durum da transfer dedikodularını hr geçen gün daha da alevlendiriyor.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    TAKİP EDİYORLAR

    Fenerbahçe'de sağ kanattan sağ beke evrilen ve buradaki performansıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Ancak söz konusu bedel, haziran ayında sözleşmesini bitirmesi nedeniyle bir hayli düşecek gibi gözüküyor. Birçok takım da kendisini izliyor.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    İSTENEN İVMEYİ YAKALAYAMADI

    2021'de geldiği Fenerbahçe'de hem hücumda oynadığı dönemde hem de şu anki mevkisi olan sağ bekte ofansif katkısıyla adkıllarda yer edinen Birght Osayi-Samuel, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı.Nijeryalı futbolcu 20 karşılaşmada sadece Göztepe maçında gol pası verebildi.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    İNGİLİZLER DEVREDE

    Ada basınında çıkan haberlere göre Bright Osayi-Samuel için birçok takım devreye girdi. Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Championship'ten ciddi talipleri var. Yıldız futbolcunun hedefi ise hem ilk 11'de oynayabilmek hem de kariyerini inşa edebileceği bir takımda yer alabilmek.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    ADINI LİSTEYE YAZDIRDI

    Bu sezon isteneni veremese de deneyimli futbolcu yakından takip edilen isimler arasında bulunuyor. Leicester City ile iligli haberler yapan yayın portalı Leicestershirelive, Tilkiler'in transferine sıcak bakması gereken 15 futbolcuya yer verdi.

    Söz konusu listede Osayi-Samuel de var.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    Bright Osayi-Samuel bugüne kadar sarı lacivertli forma ile çıktığı 159 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 14 de asist yaptı. Takımı sahiplenen ve taraftarlarla bütünleşen bir profil çizen yıldız sağ bek, en çok sevilen isimlerden biri olmayı başarmıştı.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    İLK TERCİH OLDU

    Bright Osayi-Samuel ile ilgi olarak değerlendirmede bulunulan haberde; "Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'deki performansıyla oldukça ilgi çekti. Yaza kadar Türk devleriyle sözleşmesi bulunan Nijeryalı, hücumcu bir kanat oyuncusu ve bu sezon Jose Mourinho'nun ilk tercihi olan bek oyuncusu oldu" denildi.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    Portalın paylaştığı oyuncu havuzunda ayrıca Zeki Çelik, Hans Hateboer, Danso Kasius, Devyne Rensch gibi oyuncular bulunuyor.

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

    İşte o haber

    Birght Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

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