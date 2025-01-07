Antalyaspor - Kocaelispor | CANLI İZLE

Bu sezon ilk kez lig usulü ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda günün son maçı Antalya'da oynanıyor.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, 1. Lig'in lideri Kocaelispor ile evinde karşılaşıyor. Kırmızı beyazlılar moral bulmak ve 3 puanla başlamak isterken yeşil siyahlı ekip ise rakibini deplasmanda devirerek adından söz ettirmek amacında.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Antalyaspor - Kocaelispor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.