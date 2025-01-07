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Antalyaspor - Kocaelispor | CANLI İZLE

Yayıncılığını Turkuva Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ediyor. Günün son maçında Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Lig sistemi ile ilk kez düzenlenen organizasyonda A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:53 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:53
Antalyaspor - Kocaelispor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Bu sezon ilk kez lig usulü ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda günün son maçı Antalya'da oynanıyor.

    Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, 1. Lig'in lideri Kocaelispor ile evinde karşılaşıyor. Kırmızı beyazlılar moral bulmak ve 3 puanla başlamak isterken yeşil siyahlı ekip ise rakibini deplasmanda devirerek adından söz ettirmek amacında.

    A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Antalyaspor - Kocaelispor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi