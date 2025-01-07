Antalyaspor - Kocaelispor | CANLI İZLE

Bu sezon ilk kez lig usulü ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda günün son maçı Antalya'da oynanıyor.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, 1. Lig'in lideri Kocaelispor ile evinde karşılaşıyor. Kırmızı beyazlılar moral bulmak ve 3 puanla başlamak isterken yeşil siyahlı ekip ise rakibini deplasmanda devirerek adından söz ettirmek amacında.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Antalyaspor - Kocaelispor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Antalyspor son maçında Eyüpspor'a 4-1 yenildi (İHA)
ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ANTALYASPOR:
KOCAELİSPOR:
Kocaelispor son maçında Iğdır FK'yı 3-0 yendi (İHA)
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi