Anthony Nwakaeme (AA)
HEDEF YENİ BİR TRABZONSPOR
Teknik direktör Şenol Güneş, ilk yarıdaki oyunun üzerine koyarak takımıyla birlikte seri galibiyetler almayı hedefliyor. Güneş, önde basan, kanatları aktif kullanan ve toplu savunmada da rakibine cevap veren ve atletizmde geri kalmayan bir oyuncu grubu oluşturmak amacında.
Samsunspor bu sezon gösterdiği performansla takdir topluyor (İHA)
SAMSUNSPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Bu sezon gösterdiği performansla herkesi şaşırtan ve üst sıralarda mücadele veren Samsunspor ise bordo mavilileri yenerek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ardından elde ettiği konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.
Kırmızı beyazlılarda 4 yıldızın kadro dışı kalması ise oldukça büyük bir handikap.