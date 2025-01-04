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Trabzonspor'un Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo mavililer kötü geçen ilk yarının ardından 2. devreye 3 puanla başlamak ve ilerleyen haftalara umutla bakmak amacında. Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Samsunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 19:02
Trabzonspor’un Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Bodrum FK galibiyeti ile ilk yarıyı kapatmıştı. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk oluyor. Zolu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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    Smasunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSmasunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

    SAMSUNSPOR:

    TRABZONSPOR:Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Eren Elmalı, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza

    Pedro Malheiro'nun son dakikalardaki golü Trabzonspor'a 3 puanı getirmişti (AA)Pedro Malheiro'nun son dakikalardaki golü Trabzonspor'a 3 puanı getirmişti (AA)

    BODRUM MAÇI MORAL OLDU

    Sezon şampiyonluk iddiasıyla girmesine rağmen üst üste elde ettiği kötü sonuçlarla bir ara küme düşme hattının da çok yakınında konumlanan Trabzonspor, ilk yarının son maçında Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun enfes golüyle son dakikada 1-0 yenerek 3 puanı hanesine götürmüştü.

    Fırtına'nın aldığı bu galibiyet hem oyuncuların moralini yükseltti hem de camiayı sevindirdi.

    Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

    HEDEF YENİ BİR TRABZONSPOR

    Teknik direktör Şenol Güneş, ilk yarıdaki oyunun üzerine koyarak takımıyla birlikte seri galibiyetler almayı hedefliyor. Güneş, önde basan, kanatları aktif kullanan ve toplu savunmada da rakibine cevap veren ve atletizmde geri kalmayan bir oyuncu grubu oluşturmak amacında.

    Samsunspor bu sezon gösterdiği performansla takdir topluyor (İHA)Samsunspor bu sezon gösterdiği performansla takdir topluyor (İHA)

    SAMSUNSPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

    Bu sezon gösterdiği performansla herkesi şaşırtan ve üst sıralarda mücadele veren Samsunspor ise bordo mavilileri yenerek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ardından elde ettiği konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.

    Kırmızı beyazlılarda 4 yıldızın kadro dışı kalması ise oldukça büyük bir handikap.

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