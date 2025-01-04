Yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Bodrum FK galibiyeti ile ilk yarıyı kapatmıştı. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk oluyor. Zolu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Pedro Malheiro'nun son dakikalardaki golü Trabzonspor'a 3 puanı getirmişti (AA)

BODRUM MAÇI MORAL OLDU

Sezon şampiyonluk iddiasıyla girmesine rağmen üst üste elde ettiği kötü sonuçlarla bir ara küme düşme hattının da çok yakınında konumlanan Trabzonspor, ilk yarının son maçında Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun enfes golüyle son dakikada 1-0 yenerek 3 puanı hanesine götürmüştü.

Fırtına'nın aldığı bu galibiyet hem oyuncuların moralini yükseltti hem de camiayı sevindirdi.