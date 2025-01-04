Yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Bodrum FK galibiyeti ile ilk yarıyı kapatmıştı. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk oluyor. Zolu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Smasunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
SAMSUNSPOR: Okan, van Drongelen, Bola, Zeki, Šatka, Bennasser, Ntcham, Holsa, Dimata, Muja, Marius
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Eren Elmalı, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza
Pedro Malheiro'nun son dakikalardaki golü Trabzonspor'a 3 puanı getirmişti (AA)
BODRUM MAÇI MORAL OLDU
Sezon şampiyonluk iddiasıyla girmesine rağmen üst üste elde ettiği kötü sonuçlarla bir ara küme düşme hattının da çok yakınında konumlanan Trabzonspor, ilk yarının son maçında Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun enfes golüyle son dakikada 1-0 yenerek 3 puanı hanesine götürmüştü.
Fırtına'nın aldığı bu galibiyet hem oyuncuların moralini yükseltti hem de camiayı sevindirdi.