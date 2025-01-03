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Kenan Yıldız'dan süper gol! Juventus'u Milan karşısında öne geçirdi

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Süper Kupa Yarı Finali'nde Inter ile karşı karşıya geldi. Maçın 21. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, harika bir golle takımını öne geçiren isim oldu.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:45 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:45
Kenan Yıldız’dan süper gol! Juventus’u Milan karşısında öne geçirdi

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    Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.

    Kenan Yıldız (EPA)Kenan Yıldız (EPA)

    Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Yıldız, topa sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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