Kenan Yıldız’dan süper gol! Juventus’u Milan karşısında öne geçirdi

Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.
Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.
Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Yıldız, topa sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İŞTE GOL
Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bitirdi! Juventus, Milan karşısında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/8MSciju591— TRT Spor (@trtspor) January 3, 2025