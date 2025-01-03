Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş , Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Rafa Silva son maçında gol atmıştı (İHA)

ADALI YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYET HEDEFİ

Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği sonuçların ardından görevi bırakan Hasan Arat'In yerine Hüseyin Yücel koltuğa oturmuş ve seçim kararı almıştı. 29 Aralık'taki seçimde kongre üyelerinden rekor oy alan Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin yeni başkanı seçilmişti.

Daha önce kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez zafer yaşayan Serdal Adalı, ilk resmi maçında galibiyet elde ederek camianın morallenmesini temenni ediyor.