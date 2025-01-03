SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, 18. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda rakibini yenerek ikinci devreye moralli başlamak ve ilerleyen haftalara umutla bakmak amacında. Serdar Topraktepe kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 19:00
Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizÇaykur Rizespor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

    Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

    Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Tayyip, Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa, Immobile

    Rafa Silva son maçında gol atmıştı (İHA)Rafa Silva son maçında gol atmıştı (İHA)

    ADALI YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYET HEDEFİ

    Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği sonuçların ardından görevi bırakan Hasan Arat'In yerine Hüseyin Yücel koltuğa oturmuş ve seçim kararı almıştı. 29 Aralık'taki seçimde kongre üyelerinden rekor oy alan Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin yeni başkanı seçilmişti.

    Daha önce kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez zafer yaşayan Serdal Adalı, ilk resmi maçında galibiyet elde ederek camianın morallenmesini temenni ediyor.

    Beşiktaş Rizespor'u yenerek 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor (AA)Beşiktaş Rizespor'u yenerek 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor (AA)

    BEŞİKTAŞ 6. SIRADA

    Sezona iddialı transferlerle başlamasına rağmen beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirveden bir hayli uzaklaştı. 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 26 puan topladı. 6. sırada bulunuyor.

    Rizespor ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 20 puan alabildi ve 12. basamakta.

    Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

    BEŞİKTAŞ 6. SIRADA

    • Beşiktaş ile oynadığı son 22 Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (6B 16M), son galibiyetini Şubat 2006'da deplasmanda aldı (1-0).
    • Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (9G 2B), bu deplasmandaki son mağlubiyetini gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşmada aldı (Eylül 2005; 0-1).
    • İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Eyüpspor'u yenerek alan Çaykur Rizespor (1G 2B 6M), üst üste 2+ mücadeleden 3 puanla ayrıldığı son seriyi Kasım-Aralık 2023 arasında yakaladı (3G).
    • Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (3B 2M), dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 2021-Ocak 2022 arasında yaşadı (sekiz maç).
    • Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan (3G 1B) ve dokuz gol atan Çaykur Rizespor, sezonun ilk dört iç saha karşılaşmasını 1 puanla geçmiş (1B 3M) ve rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti.
    • Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın (%74.6) ardından rakiplerini en düşük pas yüzdesinde tutan takım Beşiktaş (%75.1). Çaykur Rizespor (%83) ise şu ana kadar Trabzonspor'un (%83.5) ardından en yüksek pas isabetine sahip ekip konumunda.
    • Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Ali Sowe (6), takımının ligde kaydettiği son üç golün sahibiydi (Kayserispor x2 & Konyaspor).
    • Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un Süper Lig'de en fazla gole katkı sağladığı rakibi Çaykur Rizespor (2 gol & 1 asist).
    • Süper Lig'de bu sezon asisti bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim Rafa Silva (28).
    • Beşiktaş'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden İlhan Palut, son iki mağlubiyetini geçen sezon Serdar Topraktepe karşısında aldı (Ocak 2024 & Mayıs 2024).
    Beşiktaştan yerli harekatı! Genç futbolcu için girişimler başladıBeşiktaştan yerli harekatı! Genç futbolcu için girişimler başladı
    Beşiktaş'tan yerli harekatı! Genç futbolcu için girişimler başladı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan 2024 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet rekoru kırdık
    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!
    Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: 18 şüpheli için ceza istendi
    Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu nefret kustu!
    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu: Namaz Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Narin Güran cinayetinde beklenmedik gelişme! Nevzat Bahtiyar için şoke eden talep! Devran için harekete geçildi
    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı
    Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye ziyaret! Annalena Baerbock çelik yelekle indi
    Tesla saldırısında Trump’a Ukrayna mesajı! Bombacı Matthew Livelsberger’in profilinde ortaya çıktı
    Galatasaray’da hedef 11 puan fark! Okan Buruk Göztepe maçı 11’ini belirledi