Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de ara transfer için hazırlıklar devam ediyor. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho yine dümende ve her şey kendisinin isteği üzerine yapılıyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'de ara transfer için hazırlıklar devam ediyor. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho yine dümende ve her şey kendisinin isteği üzerine yapılıyor.
Becao'nun yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, hesapları altüst etmişti. Bu nedenle önceliğini stopere veren Kanarya'da gündemin en sıcak ismi Mario Hermoso. Yıldız futbolcunun imza atabilmesi adına tüm şartlar zorlanıyor.
SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU
2019'da Espanyol'dan geldiği Atletico Madrid ile 2024 yılında yollarını ayıran Mario Hermoso, birçok talibinin ardından kararını İtalya'nın başkent temsilcisinden yana kullanmıştı. İspanyol savunmacıya İngiltere, İspanya ve Suudi Arabistan'dan büyük ilgi vardı.
GALATASARAY DA İSTEDİ
Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.
GALATASARAY DA İSTEDİ
Sezon başında Victor Nelsson ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, olası satışın ardından Mario Hermoso'yu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem başarılı olunamamıştı.
İSTİKRAR SAĞLAYAMADI
Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Mario Hermoso, bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıktı ve 622 dakika shaada kaldı. Bir süre sakatlık de yaşadı. Son dönemde formasından uzak kalmaya başladı. Bu nedenle de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE'YE YAKIN
Ligin ikinci yarısında şampiyonluk elde etmek isteyen Fenerbahçe'nin savunmadaki hamlesi Mario Hermoso oldu. Yapılan görüşmelerde anlaşmaya çok yakın olunduğu ve imzaların kısa sürede atılabileceği ifade edildi.
Haberde Mario Hermoso'nun her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaştığı ve teklifi kabul etmek adına hazır olduğu ifade edildi. Diğer yandan Jose Mourinho ile çalışacağına da vurgu yapıldı.